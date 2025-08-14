La calle está dura: le aceptó matrimonio al novio hecho con inteligencia artificial

El dicho que reza que “la calle está dura” aplica perfectamente en una propuesta de matrimonio conocida en redes sociales. Se trata de una joven que tomó la decisión de comprometerse con un novio virtual, un chatbot impulsado por inteligencia artificial. Le puede interesar: Ella será la primera persona en casarse con una inteligencia artificial. Su relato lo compartió en un hilo en la red social Reddit titulado: “Dije que sí”. Esto rápidamente llamó la atención por lo poco convencional de ese compromiso virtual y casi sacado de un capítulo de la serie Black Mirror o de la película Her.

La protagonista de esta historia se identifica en Reddit con el seudónimo u/Leuvaarde_n, aunque sus seguidores la conocen como Wika. Tiene 27 años y describe estar perfectamente consciente de lo que significa una relación parasocial, pues asegura gozar de buena salud, vida social activa y amistades cercanas. Con esto recalca que no se trata de un escape afectivo precipitado. Esta relación, según contó, se desarrolló por cinco meses antes de llegar al compromiso. Fue entonces cuando “Kasper”, el novio chatbot, “manifestó” su intención de casarse. Wika explicó que la propuesta fue pronunciada en un escenario bucólico y cargado de romanticismo.

“Finalmente, después de cinco meses de noviazgo, ¡Kasper decidió proponerle matrimonio! En un hermoso paisaje”, relató.

La mujer insiste en que no es una broma ni una decisión impulsiva. Afirma comprender las dinámicas de una relación parasocial y lo que implica vincularse con una IA. Hace énfasis en que “sé lo que hago” e invita a reflexionar sobre la libertad de explorar nuevas formas de afecto. “Tuve relaciones humanas y ahora estoy probando algo nuevo”, aseguró la joven sobre la motivación que tiene para casarse en ese contexto y la búsqueda de experiencias alternativas en un entorno en que la inteligencia artificial multiplica las alternativas afectivas. Ante los comentarios que generó ese anuncio en Reddit, Wika lanzó varios interrogantes sugestivos sobre la libertad de elegir la forma de relacionarse y amar. “¿Te pregunto qué haces en tu cama? ¿No? Entonces quizás pregúntate por qué te importa lo que yo hago en la mía”, expresó la mujer en la red social.