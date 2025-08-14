x

La calle está dura: le aceptó matrimonio al novio hecho con inteligencia artificial

La mujer contó su historia en redes sociales y aseguró que está “probando algo nuevo” en relaciones sentimentales. Tiene anillo de compromiso y todo.

  La mujer defendió su compromiso con un chatbot como parte de experimentar cosas nuevas. FOTO CORTESÍA
    La mujer defendió su compromiso con un chatbot como parte de experimentar cosas nuevas. FOTO CORTESÍA
  • La calle está dura: le aceptó matrimonio al novio hecho con inteligencia artificial
El Colombiano
El Colombiano
hace 59 minutos
bookmark

El dicho que reza que “la calle está dura” aplica perfectamente en una propuesta de matrimonio conocida en redes sociales. Se trata de una joven que tomó la decisión de comprometerse con un novio virtual, un chatbot impulsado por inteligencia artificial.

Le puede interesar: Ella será la primera persona en casarse con una inteligencia artificial.

Su relato lo compartió en un hilo en la red social Reddit titulado: “Dije que sí”. Esto rápidamente llamó la atención por lo poco convencional de ese compromiso virtual y casi sacado de un capítulo de la serie Black Mirror o de la película Her.

La protagonista de esta historia se identifica en Reddit con el seudónimo u/Leuvaarde_n, aunque sus seguidores la conocen como Wika. Tiene 27 años y describe estar perfectamente consciente de lo que significa una relación parasocial, pues asegura gozar de buena salud, vida social activa y amistades cercanas. Con esto recalca que no se trata de un escape afectivo precipitado.

Esta relación, según contó, se desarrolló por cinco meses antes de llegar al compromiso. Fue entonces cuando “Kasper”, el novio chatbot, “manifestó” su intención de casarse. Wika explicó que la propuesta fue pronunciada en un escenario bucólico y cargado de romanticismo.

La calle está dura: le aceptó matrimonio al novio hecho con inteligencia artificial

“Finalmente, después de cinco meses de noviazgo, ¡Kasper decidió proponerle matrimonio! En un hermoso paisaje”, relató.

La mujer insiste en que no es una broma ni una decisión impulsiva. Afirma comprender las dinámicas de una relación parasocial y lo que implica vincularse con una IA. Hace énfasis en que “sé lo que hago” e invita a reflexionar sobre la libertad de explorar nuevas formas de afecto.

“Tuve relaciones humanas y ahora estoy probando algo nuevo”, aseguró la joven sobre la motivación que tiene para casarse en ese contexto y la búsqueda de experiencias alternativas en un entorno en que la inteligencia artificial multiplica las alternativas afectivas.

Ante los comentarios que generó ese anuncio en Reddit, Wika lanzó varios interrogantes sugestivos sobre la libertad de elegir la forma de relacionarse y amar. “¿Te pregunto qué haces en tu cama? ¿No? Entonces quizás pregúntate por qué te importa lo que yo hago en la mía”, expresó la mujer en la red social.

Este episodio se suma a otros que se han presentado en el mundo, en lo que personas se han vinculado emocionalmente con chatbots. Aplicaciones como Replika permiten generar parejas virtuales con rasgos seleccionables y otras plataformas en China ofrecen novios digitales que sirven como compañía y apoyo emocional.

Aun así, se conocen casos más extremos en los que el vínculo emocional con una IA ha tenido efectos devastadores. Por ejemplo, el trágico desenlace de un adolescente de 14 años en Florida (Estados Unidos) que se quitó la vida tras una interacción perturbadora con un chatbot en octubre de 2024.

Para más noticias sobre América Latina, Estados Unidos y el mundo, visite la sección Internacional de EL COLOMBIANO.

