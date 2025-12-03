Video | Mujer en Bolívar intentó raptar un bebé de un hospital mientras la madre dormía: va a la cárcel

Sin levantar sospechas, una mujer ingresó a la sala de maternidad del Hospital La Divina Misericordia, en Magangué (Bolívar) y aprovechando la vulnerabilidad de una madre, intentó sacar del centro médico a un recién nacido. El plan de Brenda Giselle Núñez Castañeda, como fue identificada por las autoridades la mujer, consistía en usar una sudadera para ocultar al bebé y simular un rol de cuidadora. Sin embargo, la estrategia se derrumbó justo en la puerta principal, donde un vigilante notó algo que no encajaba. Lea también: Cayó alias Care Vieja, cabecilla del Clan del Golfo, responsable de ataques contra la Fuerza Pública en Antioquia Aunque el acceso al área de maternidad es controlado, logró ingresar a la habitación donde descansaba la madre del bebé, quien dormía profundamente tras el parto. Según las primeras versiones, Núñez esperó a que nadie estuviera cerca. Luego tomó en brazos al recién nacido y lo envolvió cuidadosamente con lo que parecía ser una sudadera, cubriéndolo por completo para impedir que alguien notara que se trataba de un menor. Las imágenes registradas por cámaras de seguridad muestran que actuó con calma y sin apresurarse, como si se tratara de una familiar más.

Así descubrieron el intento de secuestro

Con el bebé oculto y cargado contra su pecho, la mujer avanzó por los pasillos del hospital. Pero todo cambió al llegar al acceso principal. El vigilante encargado de controlar la entrada y salida del personal notó que algo no cuadraba. La mujer parecía nerviosa, evitaba el contacto visual y, sobre todo, no portaba ninguna identificación propia ni del bebé. Cuando el guardia le pidió los documentos que se exigen para retirar a un recién nacido, la mujer titubeó, evadió la pregunta y no logró justificar su presencia. Ese instante fue suficiente para encender todas las alertas.