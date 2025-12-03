x

Video | Mujer en Bolívar intentó raptar un bebé de un hospital mientras la madre dormía: va a la cárcel

Brenda Giselle Núñez Castañeda aprovechó que pasaba desapercibida y tomó al bebé hasta sacarlo del hospital. Posteriormente, fue presentada ante un juez de control de garantías.

    Una mujer intentó robar un bebé de un hospital en Magangué, Bolívar. El caso quedó registrado en cámaras de seguridad. FOTO: Captura de video
Colprensa
hace 48 minutos
bookmark

Sin levantar sospechas, una mujer ingresó a la sala de maternidad del Hospital La Divina Misericordia, en Magangué (Bolívar) y aprovechando la vulnerabilidad de una madre, intentó sacar del centro médico a un recién nacido.

El plan de Brenda Giselle Núñez Castañeda, como fue identificada por las autoridades la mujer, consistía en usar una sudadera para ocultar al bebé y simular un rol de cuidadora. Sin embargo, la estrategia se derrumbó justo en la puerta principal, donde un vigilante notó algo que no encajaba.

Aunque el acceso al área de maternidad es controlado, logró ingresar a la habitación donde descansaba la madre del bebé, quien dormía profundamente tras el parto.

Según las primeras versiones, Núñez esperó a que nadie estuviera cerca. Luego tomó en brazos al recién nacido y lo envolvió cuidadosamente con lo que parecía ser una sudadera, cubriéndolo por completo para impedir que alguien notara que se trataba de un menor. Las imágenes registradas por cámaras de seguridad muestran que actuó con calma y sin apresurarse, como si se tratara de una familiar más.

Así descubrieron el intento de secuestro

Con el bebé oculto y cargado contra su pecho, la mujer avanzó por los pasillos del hospital. Pero todo cambió al llegar al acceso principal. El vigilante encargado de controlar la entrada y salida del personal notó que algo no cuadraba.

La mujer parecía nerviosa, evitaba el contacto visual y, sobre todo, no portaba ninguna identificación propia ni del bebé. Cuando el guardia le pidió los documentos que se exigen para retirar a un recién nacido, la mujer titubeó, evadió la pregunta y no logró justificar su presencia. Ese instante fue suficiente para encender todas las alertas.

Al notar las inconsistencias, el vigilante activó el protocolo interno para casos de posible sustracción de menores. Inmediatamente, avisó a la Policía y retuvo a la mujer en la zona de ingreso para impedir que abandonara el centro asistencial. Minutos después, unidades del cuadrante llegaron al hospital, capturaron a la mujer y recuperaron al recién nacido.

“El vigilante actuó de inmediato y se comunicó con la Policía. Al no presentar documentos, los uniformados recuperaron al bebé”, explicó el coronel Alejandro Reyes, comandante de la Policía de Bolívar.

El caso fue asumido por el Gaula Bolívar en coordinación con la Policía de Infancia y Adolescencia. Las cámaras de seguridad del hospital y los testimonios de médicos y pacientes se convirtieron en piezas clave para reconstruir los hechos y establecer la intención de la mujer. El bebé fue devuelto a su madre en buen estado y bajo supervisión del personal médico.

En las últimas horas, Brenda Giselle Núñez Castañeda fue presentada ante un juez de control de garantías. Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y revisar las pruebas, un juez de control de garantías la envió a prisión mientras continúa la investigación.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

