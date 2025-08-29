Paisa murió ahogada en playa de La Coruña, España, cuando disfrutaba de sus vacaciones

Mientras disfruta de sus vacaciones con su pareja y un sobrino, Ana María Acevedo Sánchez, oriunda del municipio de Itagüí, Antioquia, fue arrastrada por el oleaje de una playa de la provincia de La Coruña, España. La joven paisa de 24 años murió y sus dos familiares resultaron lesionados.
Los hechos ocurrieron este martes en la playa de Lires, ubicada en el municipio de Cee, en esta provincia de la comunidad de Galicia, cuando una gran ola se los llevó a los tres cuando estaban sobre una zona rocosa del arenal. Ocurrió luego de que las autoridades levantaran una alerta sobre toda la zona, a la cual llaman popularmente Costa de la Muerte.