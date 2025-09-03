x

Mujer acudió al médico por cólicos menstruales y se enteró que tenía 8 meses de embarazo: ese día dio a luz

La mujer relató que llevaba varios días cargando con un dolor abdominal y por eso decidió acudir a urgencias médicas.

  • Ella es Yesenia Figueroa, la joven madre. FOTO CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
Una joven mexicana acudió al médico por dolores del cólico menstrual y se enteró que estaba embarazada. Ese mismo día dio a luz. La historia fue difundida por la protagonista en redes sociales y no deja de recibir comentarios.

Se trata de Yesenia Figueroa, contó en TikTok que acudió a urgencias porque tenía un desajuste hormonal y estaba experimentando cólicos menstruales fuertes. Ese mismo día se enteró que tenía ocho mese de gestación.

La mujer relató que llevaba cargando con el dolor abdominal varios días. El caso ocurrió en noviembre de 2022, solo que hasta ahora la protagonista decidió difundir los detalles en sus redes sociales.

“Eran alrededor de las cuatro de la mañana cuando les dije a mis papás que ya no podía soportarlo”, relató Figueroa y añadió que su periodo menstrual era irregular, por tanto, nunca sospechó estar embarazada.

En el hospital le realizaron pruebas de sangre y orina, además de una ecografía para descartar problemas internos. En ese momento los médicos descubrieron que la joven estaba en embarazo.

En la sala se reunieron hasta ocho médicos que discutieron los resultados que arrojaba el monitor. Una doctora tomó la palabra y le comunicó a la madre que, los intensos dolores, respondían a que estaba iniciando trabajo de parto.

“No tenía vientre, mi vientre no estaba grande ni nada (...) Yo me asusté, yo tenía a mi mamá al lado, aventé la mano de la doctora y le dije: ‘¿Qué pasa? ¿Qué tengo?’ Y me dice: ‘Tú estás embarazada y tu bebé ya quiere nacer’”, recordó la joven.

La joven tuvo que ser trasladada de centro asistencial.

Una enfermera le explicó que tenía un embarazo críptico: una condición poco frecuente en la que la gestación avanza sin síntomas evidentes y puede pasar desapercibida hasta etapas avanzadas o incluso hasta el momento del parto.

Ya en la nueva clínica, y en medio de las contracciones, su vientre comenzó a hacerse visible. Ese mismo día, Yesenia Figueroa dio a luz a su bebé.

