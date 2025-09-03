Mujer acudió al médico por cólicos menstruales y se enteró que tenía 8 meses de embarazo: ese día dio a luz

Una joven mexicana acudió al médico por dolores del cólico menstrual y se enteró que estaba embarazada. Ese mismo día dio a luz. La historia fue difundida por la protagonista en redes sociales y no deja de recibir comentarios.

Se trata de Yesenia Figueroa, contó en TikTok que acudió a urgencias porque tenía un desajuste hormonal y estaba experimentando cólicos menstruales fuertes. Ese mismo día se enteró que tenía ocho mese de gestación.

Lea más: ¿Una medida efectiva? Niños desde los 5 años recibirán clases de manejo seguro de armas en EE. UU.

La mujer relató que llevaba cargando con el dolor abdominal varios días. El caso ocurrió en noviembre de 2022, solo que hasta ahora la protagonista decidió difundir los detalles en sus redes sociales.

“Eran alrededor de las cuatro de la mañana cuando les dije a mis papás que ya no podía soportarlo”, relató Figueroa y añadió que su periodo menstrual era irregular, por tanto, nunca sospechó estar embarazada.

En el hospital le realizaron pruebas de sangre y orina, además de una ecografía para descartar problemas internos. En ese momento los médicos descubrieron que la joven estaba en embarazo.