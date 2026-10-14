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En Urrao, a una mujer la mordió una serpiente y tuvo que ser evacuada en helicóptero hacia Medellín

A esta se sumó otra mujer en embarazo que también tuvo que ser remitida de urgencia, debido a unos signos de alarma asociados a riesgo de parto prematuro.

  • Las mujeres fueron rescatadas en helicópteros. FOTO Captura de video.
    Las mujeres fueron rescatadas en helicópteros. FOTO Captura de video.
El Colombiano
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hace 10 minutos
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Dos mujeres que viven en zonas alejadas del municipio de Urrao, Suroeste antioqueño, debieron ser remitidas de urgencia por vía aérea a Medellín para atender las dolencias que las tenían en delicado estado de salud, según informó la EPS Savia Salud.

De acuerdo con un comunicado emitido por la entidad, uno de los casos correspondió a una mujer indígena de 62 años, perteneciente a la comunidad Manza del resguardo Valle de Pérdidas –a tres días de camino desde el parque de Urrao– quien presentó una mordedura de serpiente en uno de sus miembros superiores.

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El otro caso involucra a una joven gestante de 19 años, de la comunidad afrodescendiente de Puntas de Ocaidó, la cual presenta 29 semanas de embarazo.

Según el parte médico emitido por los Equipos Básicos en Salud que la estaban atendiendo, la joven presentó signos de alarma asociados a riesgo de parto prematuro, por lo que requería valoración urgente por los servicios de ginecología y obstetricia.

Sin embargo, ante la gravedad de su estado de salud y las dificultades de acceso propias del territorio en el que habita –ubicado a más de 45 kilómetros del casco urbano de Urrao– no era posible su traslado vía terrestre hasta la capital antioqueña.

El traslado de ambas mujeres se realizó tras el oportuno aviso de los médicos en territorio quienes coordinaron con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Savia la atención de las dos pacientes.

Estas fueron recogidas junto a sus acompañantes por dos ambulancias aéreas de la empresa Good Fly y llevadas hasta Medellín. Allí fueron remitidas a la Clínica del Prado y al Hospital General de Medellín, respectivamente. Por ahora, las pacientes se recuperan en estos centros médicos.

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Según Savia Salud, estas acciones hacen parte del trabajo permanente de la EPS para acercar los servicios de salud a sus afiliados, especialmente a quienes viven en zonas rurales y de difícil acceso.

“Para Savia Salud, estar presente en los 125 municipios de Antioquia significa también responder a las necesidades de las comunidades más apartadas y trabajar para que la distancia geográfica no sea una barrera para acceder a una atención oportuna”, indicó la entidad en un comunicado.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué evacuaron de urgencia a dos mujeres desde Urrao hacia Medellín?
Las dos mujeres fueron trasladadas por vía aérea debido a sus delicadas condiciones de salud y a las dificultades de acceso desde las zonas rurales donde viven. Una de ellas tenía 29 semanas de embarazo y presentaba signos de alarma por riesgo de parto prematuro, mientras que la otra sufrió una mordedura de serpiente.
¿Quiénes eran las mujeres trasladadas desde Urrao?
Se trataba de una joven gestante de 19 años, perteneciente a la comunidad afrodescendiente de Puntas de Ocaidó, y una mujer indígena de 62 años, integrante de la comunidad Manza del resguardo Valle de Pérdidas.
¿Qué le ocurrió a la joven embarazada de 19 años?
La joven, que tenía 29 semanas de embarazo, presentó signos de alarma asociados al riesgo de parto prematuro. Los Equipos Básicos en Salud que la atendían determinaron que necesitaba una valoración urgente por los servicios de ginecología y obstetricia.
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