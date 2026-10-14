En Urrao, a una mujer la mordió una serpiente y tuvo que ser evacuada en helicóptero hacia Medellín

Dos mujeres que viven en zonas alejadas del municipio de Urrao, Suroeste antioqueño, debieron ser remitidas de urgencia por vía aérea a Medellín para atender las dolencias que las tenían en delicado estado de salud, según informó la EPS Savia Salud.

De acuerdo con un comunicado emitido por la entidad, uno de los casos correspondió a una mujer indígena de 62 años, perteneciente a la comunidad Manza del resguardo Valle de Pérdidas –a tres días de camino desde el parque de Urrao– quien presentó una mordedura de serpiente en uno de sus miembros superiores.

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El otro caso involucra a una joven gestante de 19 años, de la comunidad afrodescendiente de Puntas de Ocaidó, la cual presenta 29 semanas de embarazo.

Según el parte médico emitido por los Equipos Básicos en Salud que la estaban atendiendo, la joven presentó signos de alarma asociados a riesgo de parto prematuro, por lo que requería valoración urgente por los servicios de ginecología y obstetricia.