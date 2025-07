Joven bogotana murió al caer de un noveno piso y familia insiste en que fue un feminicidio: “Mi hermana no es una más, tenía sueños”

Jhoan no sabía que aquella llamada sería la última: ese mismo domingo 27 de julio, Cecilia Osorio, la madre de ambos, recibió la llamada que cualquier madre teme: la Policía le dijo que su hija había caído de un noveno piso, comprometiendo su estado de salud.

De hecho, esa era la razón por la que Laura no vivía en casa con su familia, sino en un apartamento en el barrio Salitre, de Bogotá: Óscar tenía prohibido entrar a la casa de Cecilia.

La medida la puso ella misma, cuando su dolor y olfato materno le dijeron que algo no andaba bien. Antes de que Laura se fuera de la casa, todos notaron cosas extrañas. “Ellos tenían una relación inestable, fueron dos años yendo y viniendo. Pero no era culpa de ella, sino de él”, contó el hermano de la joven.

La versión que le dio a la Policía, según explican los testigos y familiares, no tenía ningún sentido. Solo repetía que ella se había lanzado.

La noche del grado de Óscar, Laura, sus amigos y él regresaron al apartamento que compartía la pareja. Según lo que cuentan los testigos, Óscar estaba en aparente estado de alicoramiento, y entró con Laura a la habitación. Allí discutieron. Lea también: ”No quiero que lo que me pasó quede en la impunidad”: Greiber Berrío busca respuesta del Estado tras ataque de jauría

La familia pide que el caso no quede en el olvido y la impunidad. Foto: Cortesía familia.

Recordaron las veces en las que, mientras Laura dormía, Óscar le revisaba el celular: mensajes, redes sociales y transferencias. Cada detalle los convencía de que la muerte de su allegada es un presunto feminicidio, no un suicidio.

Antes de irse, aseguró que no hay capturados, porque la investigación está en curso, y las autoridades no creen que se trate de un feminicidio. Tampoco saben dónde está Óscar Gómez.

La familia dice que las autoridades no se han comunicado con ellos. Foto: Cortesía familia.

Su único pedido es claro: “No queremos que este caso quede en el olvido. Mi hermana no es una más, ella no se suicidó, tenía sueños, como su maestría. Nadie nos dice nada, pero sabemos que ella quería vivir. A mi hermana la asesinaron, no quedará impune”.

