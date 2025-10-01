x

Mujer murió electrocutada en Irlanda al usar su celular en la bañera

Ann-Marie O’Gorman, de 46 años, falleció tras caer su teléfono con cargador al agua en su casa de Santry. Conozca lo que pasó.

  • Ann-Marie O’Gorman, de 46 años, falleció en octubre de 2024 tras una descarga eléctrica mientras se bañaba. FOTO: Tomada de Collins Courts
Andrea Lara
hace 57 minutos
bookmark

Un trágico accidente conmociona a Irlanda. Ann-Marie O’Gorman, de 46 años y madre de tres hijos, perdió la vida luego de recibir una descarga eléctrica mientras usaba su teléfono móvil en la bañera de su vivienda en Santry, Dublín. El hecho ocurrió el 30 de octubre de 2024, aunque apenas este 30 de septiembre de 2025 se conoció el informe forense que confirmó las causas de la muerte.

De acuerdo con su esposo, Joe O’Gorman, aquella noche salió con su hija menor y minutos antes de regresar a casa sostuvo una breve llamada telefónica con Ann-Marie, quien ya estaba en la bañera. Al llegar, la encontró recostada de lado, sin signos vitales, junto a un cable y un celular dentro del agua. Al intentar auxiliarla, también recibió una descarga eléctrica leve.

La autopsia, elaborada por la patóloga estatal Heidi Okkers, reveló quemaduras eléctricas en el pecho, brazo e incluso en los dedos de la víctima, signos consistentes con una electrocución accidental. La investigación del ingeniero forense Paul Collins concluyó que el accidente se produjo cuando el celular cayó al agua y, al intentar recuperarlo, la mujer hizo contacto con el mango metálico de la ducha, lo que facilitó el paso de la corriente por su cuerpo.

El informe subrayó que un cargador común de teléfono, de apenas dos amperios, puede ser suficiente para causar la muerte en condiciones como las que enfrentó Ann-Marie. Collins precisó que el contacto simultáneo con el agua y un objeto metálico amplificó el riesgo, convirtiendo la descarga en fatal.

Joe O’Gorman, esposo de Ann-Marie. Foto: FOTO: Tomada de Collins Courts
Joe O’Gorman, esposo de Ann-Marie. Foto: FOTO: Tomada de Collins Courts

Para la familia O’Gorman, la tragedia ha sido doble: además de perder a Ann-Marie, el caso expuso un riesgo cotidiano al que pocos prestan atención. Su esposo pidió que el accidente sirva de advertencia sobre los peligros de cargar teléfonos cerca del agua, y llamó a los fabricantes a incluir advertencias más visibles en sus dispositivos.

