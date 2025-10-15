“Me da mucha impresión verla”: el drama de una madre en Medellín cuya hija sufrió un terrible accidente en Turquía

La vida le cambió a Astrid Carolina Piedrahíta Uribe, de 34 años, el pasado 7 de septiembre de 2025. Ese día, cuando viajaba junto a su esposo por la ciudad de Manavgat, el vehículo en el que iban chocó contra un muro de contención cobrando la vida de su pareja, Hakan Özcelik, mientras que ella quedó en estado de coma.

Astrid Carolina tuvo una hemorragia cerebral que casi le cuesta la vida. Además, quedó con fracturas en la cadera y en el hombro. Estuvo dos semanas en coma inducido y una vez superó esa etapa tuvo que ser sometida a varias cirugías por las fracturas. Durante ese tiempo, el seguro del vehículo cubrió los gastos de atención médica.

Su hermana Cindy viajó a Turquía para acompañarla, mientras que su madre María Elena se quedó sufriendo en su casa, en el barrio Santa Cruz, en Medellín, donde recibe noticias de Carolina, pero sin atreverse todavía a ver fotos de su hija, pues reconoce que se siente incapaz de verla en ese estado. “Yo no quería verla. La he visto dos veces, porque me ha causado mucha impresión ver a mi hija en el estado que está”, relató la madre.