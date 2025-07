Mujer aseguró sufrir picazón y brotes en su piel tras ingresar al mar en Santa Marta; la Alcaldía negó contaminación

Por estas épocas del año se incrementa el número de turistas en las zonas costeras del país, especialmente a la ciudad de Santa Marta, un lugar reconocido por sus playas como El Rodadero, Gaira, Playa Salguero, Irotama y Cabo Tortuga. Pero algo ha llamado la atención por un supuesto brote cutáneo en los bañistas.

Mishell Dayana Pedrozo es una samaria que denunció en sus redes sociales haber presentado una reacción en su piel tras ingresar a la playa de Puerto Gaira, el pasado 6 de julio. Ella dijo que es la primera vez que le sucede esta situación, la cual tiene en alerta tanto a ella como a su familia,

“Yo fui a disfrutar del agua, entonces me metí a bañarme con ellos (su familia). Y en ese momento sentí que me picaba la piel y yo le dije, ‘Nene’ (al esposo), ‘me arde la piel, me pica, me fastidia’”, explicó a Caracol Radio.

Lea también: Los antecedentes de los presuntos homicidas de Alessandro Coatti, el biólogo italiano desmembrado en Santa Marta

Pedrozo dijo, además, que sus hijas también experimentaron la comezón en el cuerpo y que al cabo de unas horas les empezaron a salir unas ‘ronchas’ en la piel.

“Llegamos a la casa y hasta ahí todo iba normal. Como a eso de las 9:30 de la noche, ya para dormir, las niñas tenían la piel roja. Nosotros no salimos a comprar algún medicamento, ellas no durmieron nada”, afirmó a W Radio.