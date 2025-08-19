Una mujer le quemó la moto a su expareja por despecho en una calle de San Roque, Antioquia

Según se observó en un video, el hombre dio por finalizada la relación en un establecimiento del parque principal de este municipio y la mujer, en represalia comenzó a cobrar desquite con la motocicleta de él, la cual estaba estacionada en las afueras del lugar.

No todas las relaciones de pareja terminan bien. Y eso le ocurrió a un hombre en el municipio de San Roque, Nordeste antioqueño, quien después de finalizar el vínculo sentimental con una mujer en días pasados, ella tomó la determinación de desquitarse incendiándole la moto.

Cargada de sentimientos negativos en contra del hombre al que tiempo atrás le había profesado su amor, la mujer tumbó la motocicleta y le comenzó a lanzar piedras y otros objetos para averiarla.

Sin embargo, con el paso de los ataques la mujer se iba llenando más de ira y sacó un cuchillo para desinflarle ambas llantas, ante la mirada de decenas de curiosos que presenciaron el hecho.

Ante esta situación, las unidades de la Policía Antioquia que están en la estación de San Roque, acudieron al sitio e intermediaron entre ambos para tratar de dar por finalizada la discusión.

“El muchacho le dice a ella que no quiere seguir más con ella, lo que provoca que se exalte por no aceptar la decisión. Ante las agresiones, la Policía media y ella se retira del sitio”, señalaron desde la Policía Antioquia.

Pero cuando pensaron que todo había pasado, la mujer regresó en su motocicleta, esta vez con gasolina y un mechero, procedió a prenderle fuego a la motocicleta derribada, la cual se incendió por completo.

Habitantes de este municipio y quienes estaban en el establecimiento comercial llegaron al lugar con extintores y sofocaron el fuego, mientras que la mujer escapaba del sitio.