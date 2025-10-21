Estas son las 19 mujeres empresarias más admiradas de Colombia, según Merco 2025

El liderazgo femenino sigue ganando espacio en la alta dirección colombiana. Según el nuevo ranking de Merco Líderes 2025, 19 mujeres fueron reconocidas entre los 100 líderes empresariales con mejor reputación del país, una cifra que demuestra la consolidación de la dirigencia de ellas en sectores clave de la economía.
Entre las novedades, dos ejecutivas se abren paso en el listado por primera vez: Ivonne Orozco Vasconsellos, de Keralty / Organización Sanitas, y Karen Brazdys Villegas, de Brinsa, quienes debutan en la clasificación nacional de reputación corporativa.
Aunque todavía son minoría frente a los hombres, las mujeres que figuran en el ranking representan diversidad de sectores, desde la banca y la industria alimentaria hasta la educación, la salud y la tecnología.
Lea más: Bancolombia, Alpina y Bavaria lideran el ranking de empresas con mejor reputación en Colombia 2025