¿Por qué las mujeres viven más que los hombres? Un estudio reveló la razón y tiene que ver con la evolución

La investigación, realizada por el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva y publicada en Science Advances, concluyó que las hembras de mamíferos viven en promedio un 13 % más que los machos, lo que demuestra que la brecha de longevidad entre sexos tiene raíces evolutivas y no es exclusiva de los humanos.

    El estudio del Instituto Max Planck confirma que, en promedio, las hembras de mamíferos viven más que los machos, una diferencia con raíces evolutivas. FOTO Pixabay
hace 2 horas
bookmark

En casi todos los países y a lo largo de la historia, las mujeres viven más que los hombres. Ahora, una investigación liderada por el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva (Alemania) y publicada en la revista Science Advances ofrece nuevas claves sobre por qué esta brecha es tan persistente: sus raíces se hunden en la evolución y no son exclusivas de nuestra especie.

Lea también: 90, 120, 150: ¿cuántos años se puede vivir?

El equipo, con 15 colaboradores internacionales, analizó datos de longevidad de 1 176 especies de mamíferos y aves en zoológicos de todo el mundo. Los resultados muestran que, de media, las hembras de mamíferos viven un 13 % más que los machos. Solamente en las aves ocurre lo contrario: los machos superan a las hembras en un 5 %.

“Aunque algunas especies mostraron el patrón opuesto a lo esperado”, explica Johanna Stärk, primera autora del estudio. “Por ejemplo, en muchas rapaces las hembras no solo son más grandes, sino también más longevas que los machos. Los cromosomas sexuales son parte de la historia, pero no la explican por completo”.

Selección sexual y estrategias reproductivas

La investigación muestra que, además de los factores genéticos, influyen las estrategias de apareamiento. En especies polígamas con fuerte competencia —como muchos mamíferos—, los machos suelen morir antes. En aves, más a menudo monógamas, la presión competitiva es menor y los machos tienden a vivir más.

El cuidado parental también resulta determinante. En mamíferos, donde las hembras suelen invertir más tiempo en la cría de las crías, ellas prolongan su vida, lo que aumenta las probabilidades de que sus descendientes alcancen la madurez.

Las diferencias entre sexos se reducen en zoológicos, donde los animales están protegidos de depredadores, enfermedades o climas extremos, pero no desaparecen del todo. Este hallazgo recuerda al caso humano: los avances médicos y sociales han estrechado la brecha entre hombres y mujeres, aunque sin eliminarla.

En conjunto, los resultados sugieren que la longevidad diferencial está arraigada en la historia evolutiva, modulada por la selección sexual, el cuidado parental y los cromosomas sexuales. Factores ambientales influyen en su magnitud, pero no pueden borrarla.

Utilidad para la vida