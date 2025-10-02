¿Por qué las mujeres viven más que los hombres? Un estudio reveló la razón y tiene que ver con la evolución

En casi todos los países y a lo largo de la historia, las mujeres viven más que los hombres. Ahora, una investigación liderada por el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva (Alemania) y publicada en la revista Science Advances ofrece nuevas claves sobre por qué esta brecha es tan persistente: sus raíces se hunden en la evolución y no son exclusivas de nuestra especie.

Lea también: 90, 120, 150: ¿cuántos años se puede vivir?

El equipo, con 15 colaboradores internacionales, analizó datos de longevidad de 1 176 especies de mamíferos y aves en zoológicos de todo el mundo. Los resultados muestran que, de media, las hembras de mamíferos viven un 13 % más que los machos. Solamente en las aves ocurre lo contrario: los machos superan a las hembras en un 5 %.

“Aunque algunas especies mostraron el patrón opuesto a lo esperado”, explica Johanna Stärk, primera autora del estudio. “Por ejemplo, en muchas rapaces las hembras no solo son más grandes, sino también más longevas que los machos. Los cromosomas sexuales son parte de la historia, pero no la explican por completo”.