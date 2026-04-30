Mulatos & Mestizos: puro rap envigadeño

Mulatos & Mestizos, Todos los juguetes apareció de sorpresa el pasado miércoles 22 de abril. “Nadie se esperaba este álbum, ni siquiera nosotros”, escribieron los artistas al anunciarlo en redes sociales.

Lo sorprendente fue que se juntaron tres generaciones que han ayudado a moldear el sonido del rap de Envigado: Juan Sinatra (Juanjo & Tes), Mañas Ru-Fino (Doble Porción) y Oblivion’s Mighty Trash.

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La idea surgió hace tiempo: Ily Wonder y Juan Sinatra, conocidos en el mundo del rap como The Colombians, habían trabajado con Mañas y Obli como productores, y se les ocurrió invitarlos a hacer una canción juntos, que rápidamente terminó convertida en un EP de siete temas.

–Cuando nos juntamos en el estudio, hubo una química brutal. De cada sesión que hicimos salió un tema –dice Ily.

Trabajaron entre octubre y noviembre del año pasado, se juntaban los miércoles en el estudio de Ily Wonder para hacer música y pasar el rato.

–Yo me sentí muy feliz. Desde el primer momento se sintió energía de parcería, parchábamos siempre después de cada sesión y creo que esos momentos hicieron que el proyecto saliera así –dice Obli.

–A mí me pareció muy bonito. Para entrar al estudio de Wonder uno se quita los zapatos, y deja el mugre afuera, nosotros nos quitamos el ego. Entrábamos a tratar de liberar un poquito esa magia envigadeña que todos tenemos. Incluso se sentía un poquito inocente para todos volver a compartir música con personas que todos admiramos. Yo no sentía eso hace mucho tiempo –dice Mañas.

En la parte audiovisual, porque cada canción cuenta con un video, estuvo Tes, con quién Juan Sinatra creó el grupo Juanjo & Tes.

La línea del tiempo empieza con ellos, que están haciendo música antes de que en Medellín sonara siquiera reguetón. Empezaron cada uno por su lado, en los 90, y se juntaron años después con la misma búsqueda: hacer un rap más melodioso y menos agresivo. Juntos lanzaron tres discos: Con el Alma (2008), The Official Mixtape Vol.1 (2013) y Renacer (2014). Luego tomaron caminos distintos: Tes se fue a trabajar con el equipo creativo de Maluma, y Juan se consiguió un trabajo en un banco, pero siguió produciendo rap con Ily Wonder bajo el nombre The Colombians.

Esos últimos años de JuanJo y Tes fueron los primeros de Doble Porción, el grupo conformado por Mañas y Métricas Frías (Q.E.P.D). En esos años, cuando el reguetón de Medellín se regaba por el mundo, ellos se encargaron de contar otra cara de la ciudad, sucia, oscura, hostil. La contra-cara del reguetón.

Como grupo, publicaron un EP, El abrebocas (2013), y cinco discos: Manzanas a la Vuelta (2016), Pineal (2019), Juegos de Azar (2020), DE POR VIDA (2023), además de los trabajos de cada uno en solitario.

Oblivion´s apareció mucho después –empezó a publicar música hace seis años– y ha avanzado a toda velocidad, en parte porque está recorriendo un camino que ya estaba despejado.

Con Mulatos y Mestizos se juntan en una suma de fuerzas, para llevar el rap local a otro nivel.

–Más allá de crear música, también estamos pensando como podemos llevar esto más allá. Queremos que el rap sea visible y respetado desde lo comercial –dice Juan Sinatra.

–Parte de la idea de hacer el junte y de que no fuera una sola canción que se perdiera en el mar de canciones que salen los jueves, era también dar un golpe en la mesa y creo que lo logramos. Mucha gente habló, todo el mundo de cierta manera lo vio. Pero el mensaje más importante de todo esto es que los pelaos vean que nos juntamos entre varias generaciones, que podemos trabajar juntos –dice Julián.

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El rap es siempre una historia personal, pero es una historia situada que habla de la ciudad, de lo que pasa, de los otros. Trabajando juntos no sólo suman fuerza, proponen una conversación más amplia, piensan el rap entre todos, y lo hacen crecer.

Actualmente la industria le está pidiendo a los artistas de reguetón que hagan música cercana a sus raíces, lo que hizo Bad Bunny, una música que hable de lo cotidiano, que suene al paisaje donde nace, que lo refleje.

Pero en Medellín el reguetón no tiene raíz. Su éxito viene de ahí, es una música sin contexto, que no habla de lo que pasa, es una ficción, una ideología. La raíz es el rap, ahí está consignada la ciudad desde hace años, pero muchos todavía no la alcanzan a ver.