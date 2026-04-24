Superservicios multa a Enel con $2.847 millones por distorsionar precios de la energía en Colombia

En una decisión sin precedentes para el sector eléctrico del país, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) confirmó una multa de $2.847 millones contra la empresa Enel Colombia S.A. E.S.P.
La sanción se debe a irregularidades detectadas en las ofertas de precio de bolsa, las cuales terminaron encareciendo el costo del servicio para el usuario final, detalló la Superservicios en su comunicado oficial.
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