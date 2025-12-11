Comienza la tercera fase de la venta de boletas para el Mundial 2026: paso a paso para adquirir las entradas

Este jueves, 11 de diciembre, la FIFA hizo la apertura de la tercera fase de venta de boletos para la Copa Mundial 2026. En esta nueva etapa, denominada “sorteo aleatorio”, le permite a los aficionados de todo el mundo inscribirse para adquirir entradas individuales.
Esta fase es particularmente relevante porque es la primera en la que los hinchas conocen el calendario de partidos y los emparejamientos de la fase de grupos, teniendo así la oportunidad de elegir encuentros específicos en función de los equipos y fechas ya definidas.