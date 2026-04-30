La leyenda Macaya Márquez quiere llegar al Mundial 2026: comercial argentino se volvió viral

Argentina vuelve a demostrar que, cuando se trata de fútbol y emoción, la publicidad también juega en otra liga. A poco tiempo del Mundial de Norteamérica 2026, una plataforma de transporte ha lanzado una campaña que ya le está dando la vuelta al mundo, con un protagonista que no necesita presentación: Enrique Macaya Márquez.
A sus 91 años, Macaya no solo es una voz autorizada del fútbol, sino también un testigo privilegiado de la historia de los mundiales. Ha estado presente en 17 ediciones, desde Copa Mundial de la FIFA Suecia 1958, construyendo una trayectoria que lo convierte en leyenda viva del periodismo deportivo.