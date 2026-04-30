La leyenda Macaya Márquez quiere llegar al Mundial 2026: comercial argentino se volvió viral

Argentina vuelve a demostrar que, cuando se trata de fútbol y emoción, la publicidad también juega en otra liga. A poco tiempo del Mundial de Norteamérica 2026, una plataforma de transporte ha lanzado una campaña que ya le está dando la vuelta al mundo, con un protagonista que no necesita presentación: Enrique Macaya Márquez. A sus 91 años, Macaya no solo es una voz autorizada del fútbol, sino también un testigo privilegiado de la historia de los mundiales. Ha estado presente en 17 ediciones, desde Copa Mundial de la FIFA Suecia 1958, construyendo una trayectoria que lo convierte en leyenda viva del periodismo deportivo.

Un viaje que parece imposible El comercial parte de una premisa tan simple como poderosa: Macaya quiere estar en el Mundial 2026... pero esta vez no lo tiene fácil. La pieza lo muestra intentando, sin éxito, todas las alternativas posibles para viajar. Busca tiquetes, participa en concursos, explora opciones, pero ninguna resulta. El tiempo pasa y las posibilidades se agotan, reforzando la idea de que, incluso para alguien que ha estado en casi todos los mundiales, esta vez el desafío es distinto. Ahí aparece la solución inesperada: emprender el viaje por tierra utilizando la plataforma de transporte. Una decisión que mezcla humor, nostalgia y determinación, y que conecta de inmediato con el público.

Una tradición que no falla No es casualidad que esta campaña haya generado tanto impacto. Argentina tiene una larga tradición de comerciales memorables en la previa de los mundiales, piezas que logran capturar la pasión, la identidad y la emoción colectiva que despierta el fútbol. Lejos de limitarse a vender un servicio, estas campañas cuentan historias. Y en este caso, la elección de Macaya Márquez como protagonista eleva el mensaje: no se trata solo de llegar a un destino, sino de seguir siendo parte de la historia.