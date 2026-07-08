¿Se repite la historia de Catar? El picante duelo Francia-Marruecos que paraliza los cuartos del Mundial 2026

En el camino hacia su tercer título mundial, la Francia de Kylian Mbappé pondrá a prueba su rótulo de favorita cuando enfrente este jueves (3:00 p.m. hora de Colombia) en Foxborough, cerca de Boston, al peligroso Marruecos de Achraf Hakimi por el boleto a las semifinales de Norteamérica 2026. Los Bleus deberán cambiar el chip tras su disputado choque de octavos de final ante Paraguay (1-0), un rival que los obligó a “ensuciarse” las manos, como reconoció el propio Mbappé, para hacer frente a su juego físico. ¿Será el momento de ponerse de nuevo el esmoquin? Seguramente no, pues el equipo de Didier Deschamps deberá lidiar con unos Leones del Atlas que saben morder y que han dado un paso hacia adelante en su propuesta desde que los galos los eliminaron (2-0) en las semifinales de Catar 2022. Lea aquí: Mundial de alta tensión: así se jugarán los cuartos de final de Norteamérica Campeones en los despachos de la última Copa Africana de Naciones, los marroquíes tuvieron un tránsito mucho más pacífico que el de los franceses en la ronda pasada, donde golearon a Canadá (3-0). Sin embargo, también han sabido superar escollos de peso en este certamen: empataron 1-1 ante Brasil en la fase de grupos y enviaron a casa a Países Bajos en una agónica tanda de penales (3-2) tras igualar en el tiempo reglamentario, exhibiendo un notable carácter. El encuentro de este jueves promete duelos tácticos de altísimo nivel en cada línea.

Ataque mágico vs. alas del deseo

La salvación de Francia pasará por recuperar la versión brillante de su cuarteto ofensivo, contenido en octavos por la áspera defensa guaraní. El capitán Mbappé, autor del tanto del triunfo ante la Albirroja y quien ya suma siete dianas en la competición, será el principal foco de atención de la zaga rival. No obstante, Deschamps urge el despertar de Michael Olise y Ousmane Dembélé, irreconocibles y sin soluciones en el último compromiso. Olise deberá reencontrarse con la visión de juego que maravilló al planeta al inicio del torneo, mientras que los galos también esperan que destellos de sus otras figuras rompan el letargo goleador para dinamitar la resistencia africana. Sin embargo, el “Mosquito” Dembélé se topará en su banda con Noussair Mazraoui, pilar del Manchester United y referencia mundial como lateral izquierdo. La gran fortaleza de Marruecos radica en contar con su equivalente en la banda derecha: Achraf Hakimi. El jugador del PSG no es solo un defensor; incansable al contraataque, el capitán marroquí sobresale en ese rol híbrido entre lateral y centrocampista que domina a la perfección.

Ataque mágico vs. alas del deseo

Además del cerrojo en las bandas, Marruecos se apoya en un mediocampo altamente técnico que amenaza con disputarle la posesión a Francia. Con la joven promesa Ayyoub Bouaddi (18 años) como eje defensivo, secundado por Neil El Aynaoui y Azzedine Ounahi en funciones de proyección y gol, la zona de contención francesa se verá sometida a una dura prueba. Los galos, aferrados a su sistema 4-2-3-1, tendrán que trabajar horas extra para mantener el equilibrio, una tarea que se complica por las dudas en torno a Aurélien Tchouaméni. Afectado en el muslo y baja ante Paraguay, el centrocampista del Real Madrid sigue siendo la gran incógnita para arrancar como titular. En caso de una nueva ausencia, Manu Koné se perfila para acompañar a Adrien Rabiot en el doble pivote por delante de la defensa.

Guerra bajo los tres palos

En las porterías se librará otra batalla crucial. El seleccionador Mohamed Ouahbi cuenta con la seguridad de Yassine Bounou, guardameta del Al Hilal que solo ha recibido cuatro goles en cinco compromisos. Famoso desde Catar 2022 por sus reflejos y su imponente envergadura de 1,95 metros, ‘Bono’ tiene credenciales de sobra para desesperar a los atacantes europeos. Le puede interesar: ¿Noruega será campeón del Mundial 2026? La teoría viral que apunta a una final inesperada En el bando azul, Mike Maignan responde con un rendimiento igual de sólido. El portero del AC Milan solo ha encajado dos goles en cinco partidos en su debut mundialista. A sus 31 años, el arquero de 1,91 metros y 91 kilos se ha consolidado como uno de los líderes del grupo y una garantía ante los lanzadores de penales, una faceta en la que supera a su ilustre predecesor, Hugo Lloris, compensando así sus contadas imprecisiones en el juego con los pies. BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS