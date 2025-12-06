Del “show” estadounidense a la tensión de ser “candidato al título”, ¿qué podemos esperar de Colombia en el Mundial 2026?

Los representantes de las delegaciones presentes en el sorteo del Mundial Norteamérica 2026 tenían nervios. Aunque lo negaran en declaraciones previas a la gala y lo intentaran disimular con sonrisas tímidas cuando las cámaras de televisión los enfocaba, en el Centro John F. Kennedy de Artes Escénicas de Washington se percibía tensión en los representantes de cada país. Algunos como Carlo Ancelotti o Néstor Lorenzo, libretas y lapicero en mano, anhelaban que el destino no los castigara con un grupo donde les tocara jugar en los 2.240 metros sobre el nivel del mar de Ciudad de México, la capital de mayor altitud de la Copa del Mundo de Norteamérica. Otros, como los representantes de Curazao, Jordania, Cabo Verde y Uzbekistán, las selecciones debutantes, pensaban en evitar grupos con rivales complicados, experimentados, candidatos al título.

¿Qué dijo James Rodríguez sobre enfrentar a Cristiano Ronaldo?

Pero el azar futbolero demostró, una vez más, que el destino hace lo que quiere. Al seleccionado colombiano, que regresa a una Copa del Mundo después de 8 años (la última fue en Rusia 2018), el sorteo lo dejó en el Grupo K, que tiene como potencial sede para sus partidos la capital de México. La bola que contenía el papel con el nombre de Colombia fue la penúltima del bombo 2, que las manos gigantes del exbasquetbolista norteamericano Shaquille O’Neal, quien fue 4 veces campeón de la NBA y mide 2, 16 metros, sacó en Washington.

El seleccionado criollo fue el primer equipo que acompañó, en el Grupo K, a la Portugal de Cristiano Ronaldo, cabeza de serie de la zona. Cuando se supo que los lusos, uno de los candidatos a ganar la Copa del Mundo, serían rivales de Colombia, hubo una mezcla entre desazón y alegría en los futboleros criollos. Algunos decían que era bueno medirse ante rivales complejos como los portugueses. Otros argumentaban que sería un reto enorme enfrentarse a Ronaldo, uno de los mejores futbolistas de la historia y quien llegará al Mundial con 41 años. En el seno del seleccionado nacional hubo una mezcla entre ambas sensaciones. James Rodríguez, capitán colombiano, manifestó después del sorteo que “va a ser lindo jugar contra Cristiano porque es un tipo con una mentalidad fuerte y tiene muchos fans en todo el mundo”. Sin embargo, el “10” señaló, en diálogo con Caracol, que el duelo de los cafeteros contra Portugal será complicado porque, al estar Ronaldo, van a tener a la mayoría de los fanáticos en contra. Es cierto. Se espera que el Mundial de Norteamérica rompa todos los récords de espectadores y audiencias registrados. Gianni Infantino, presidente de la Fifa, aseguró que se estima que a los estadios de Canadá, México y Estados Unidos llegarán siete millones de personas; mientras que se estima que 6.000 millones de habitantes –73,1% del total de la población Mundial, que son más de 8.000 millones– se conectarán por televisión y plataformas para ver los encuentros. Muchos, seguro, apoyarán a Cristiano Ronaldo el 27 de junio del 2026, cuando Portugal dispute su último partido de la fase de grupos contra Colombia. Aunque solo este sábado se conocerán las sedes y los horarios de los encuentros, se presume que ese duelo se disputaría en Atlanta o Miami. Ese encuentro no solo tendrá como atractivo la presencia de CR7. También, la de James Rodríguez, uno de los referentes de la Copa del Mundo –apareció en uno de los videos promocionales del torneo con el tanto que anotó ante Uruguay en los octavos de final de Brasil 2014–, así como Luis Díaz, hoy por hoy una de las grandes figuras del balompié internacional. La presencia del extremo guajiro, estrella del Bayern Múnich alemán, genera respeto por parte de los rivales. Vitinha, figura del PSG francés y la selección lusa, quien estuvo presente en el sorteo en Washington, manifestó que “en teoría Colombia será el equipo más difícil de este grupo. Luis Díaz está en un estado de forma fantástico, lo mismo pasa con Richard Ríos y otros futbolistas”.

¿De dónde salió Uzbekistán, el primer rival de Colombia?

En Norteamérica 2026 se dará el primer enfrentamiento entre Colombia y Portugal en la historia. El duelo más atractivo del Grupo K. Este será el debut de Colombia en esa zona en sus siete participaciones en los mundiales. En Chile 1962 estuvo en el Grupo A; en Italia 1990 en el D; en Estados Unidos 1994 en el A; en Francia 1998 en el G; en Brasil 2014 en el C y en Rusia 2018 en el H. La edición del torneo que, por primera vez, se realizará en tres sedes de manera simultánea, tendrá 48 selecciones clasificadas y se realizará en 16 ciudades; acá también se dará el primer duelo entre el elenco criollo y Uzbekistán. Los uzbekos, dirigidos por el italiano Fabio Cannavaro, un exfubolista que jugaba de defensa central, en 2006 fue campeón del Mundo con Italia y ese mismo año ganó el Balón de Oro, son unas de las sorpresas del Mundial.

El cupo a Norteamérica 2026 lo aseguraron el 5 de junio de este año, después de empatar 0-0 con Emiratos Árabes Unidos en el último juego de la tercera ronda de las eliminatorias de Asia. Los uzbekos, que en algún momento pertenecieron a la Unión Soviética, se convirtieron en el primer seleccionado de Asia Central –región compuesta por Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán– que logró clasificar a una edición de la Copa del Mundo. El debut del seleccionado asiático en los mundiales será contra Colombia el 17 de junio del 2026. No se conoce la sede. Sin embargo, se estima que el encuentro se disputaría en Ciudad de México (con la altura que asusta a muchos), o en Houston, Texas. Se sabrá este sábado.

¿Cómo fue la ceremonia “gringa” del sorteo de la Copa del Mundo?

La ceremonia del sorteo del Mundial de Norteamérica estuvo llena de símbolos. Tres países eran los protagonistas, pero Estados Unidos se llevó todo el show. No solo porque en su capital se realizó el evento que inauguró, de manera oficial, el torneo, ni porque en once de sus urbes se disputarán los partido, incluida la final de Nueva York. Sobre todo, porque la puesta en escena del sorteo fue muy parecida a un show de la televisión gringa. Los primeros presentadores fueron la modelo estadounidense Heidi Klum –alta, rubia– y el comediante Kevin Hart –afro, con chistes fuera de contexto–, quienes pusieron varias veces en aprietos a Infantino, que durante gran parte de la ceremonia llevó la batuta. Después, intentaron darle un giro brusco, tipo película Hollywood, al rumbo que llevaba la ceremonia cuando Infantino, tras asegurar que “haremos algo que nadie esperaba”, llamó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense, Mark Carney, para que sacaran las balotas donde se ubicarían los primeros cabezas de serie.

La sorpresa se acabó cuando, después de palabras en las que cada uno expresaba su alegría por albergar el Mundial, Trump apareció diciendo que “hoy Estados Unidos es el lugar más apetecido del mundo”. Los espectadores se dieran cuenta de que todo estaba planeado para que cada uno sacara la esfera del país que dirige. Luego siguió la actuación estelar, en un video tipo película de detectives, de Infantino y el exdefensor inglés Rio Ferdinand, quien dirigió el sorteo en compañía de la presentadora Samantha Jones, que antecedió su presencia en la gala. Ferdinand fue el único que les pidió a Trump y los “americanos” que estaban en la sala del Centro John F. Kennedy de Washington que no le dijeran “soccer”, sino fútbol al deporte, porque la mayoría de los que estaban en las graderías y lo veían por televisión lo nombraban así y eran, o ex, o futbolistas activos.

Las balotas de los grupos contaron con la presencia de exfiguras de deportes muy norteamericanos. El exjugador de hockey canadiense, Wayne Gretzkv, el 3 veces MVP de la MLB, Aaron Judge; el exjugador de la NBA Shaquille O’Neal –destapó el bombo donde estaba Colombia– y el siete veces ganador del Super Bowl Tom Brady, que hicieron que el show en la televisión, junto a las presentaciones de músicos, fuera muy estadounidense hasta el final, cuando ya con todo sorteado el fútbol pasó a un segundo plano y, poco a poco, se diluyó la tensión del primer momento.

¿Cuándo se conocerá el tercer rival de la Selección Colombia en el Mundial?

La Copa del Mundo que el entrenador argentino Lionel Scaloni llevó al centro de la tarima del lugar donde se realizó el sorteo con guantes blancos, como de gala, como quien transporta una joya muy costosa que no se puede ensuciar con unas manos que le dejen huellas marcadas, esperará por un nuevo “dueño” desde este viernes hasta el 19 de julio del próximo año.

Colombia es, para muchos, uno de los equipos que tiene opción de luchar por quedarse con el título. La buena presentación que hizo en la Copa América del 2024, donde fue finalista y perdió contra Argentina, es uno de los argumentos que tienen los expertos para darle favoritismo. Por eso, la Federación Colombiana de Fútbol dispuso que, desde el sábado, se iniciara la planificación logística para que la Selección esté lo mejor preparada posible para afrontar la fase de grupos. Sin embargo, los colombianos aún no conocen a todos los rivales que enfrentará. Tendrá que esperar hasta marzo, cuando se juegue el repechaje internacional, para saber si enfrenta a Nueva Caledonia y Jamaica, en semifinales, mientras que después el ganador se medirá contra la República Democrática del Congo, que busca volver a una Copa del Mundo después de 52 años (la última vez fue en Alemania 1974). Para esta Copa del Mundo, el entrenador argentino Néstor Lorenzo manifestó que “me da confianza ver que el equipo está bien. Llegamos tranquilos al torneo”. Colombia no está en el grupo de la muerte. Para muchos, ese rótulo lo tiene la zona L, donde aparecen Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. A la Selección Argentina, vigente campeona, le tocó enfrentarse con Argelia, Austria y Jordania; mientras que a Brasil le correspondió jugar con Marruecos, Haití y Escocia.