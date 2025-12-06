Del “show” estadounidense a la tensión de ser “candidato al título”, ¿qué podemos esperar de Colombia en el Mundial 2026?

Los representantes de las delegaciones presentes en el sorteo del Mundial Norteamérica 2026 tenían nervios. Aunque lo negaran en declaraciones previas a la gala y lo intentaran disimular con sonrisas tímidas cuando las cámaras de televisión los enfocaba, en el Centro John F. Kennedy de Artes Escénicas de Washington se percibía tensión en los representantes de cada país.
Algunos como Carlo Ancelotti o Néstor Lorenzo, libretas y lapicero en mano, anhelaban que el destino no los castigara con un grupo donde les tocara jugar en los 2.240 metros sobre el nivel del mar de Ciudad de México, la capital de mayor altitud de la Copa del Mundo de Norteamérica. Otros, como los representantes de Curazao, Jordania, Cabo Verde y Uzbekistán, las selecciones debutantes, pensaban en evitar grupos con rivales complicados, experimentados, candidatos al título.