No se lo pierda: Colombia se juega la vida ante Costa de Marfil en el Mundial Sub-17 femenino

La cancha 2 de la Academia Mohammed VI, en Rabat, será el escenario que acogerá un duelo clave para las aspiraciones de dos selecciones que llegan con urgencias. Colombia, tras su dura derrota 4-0 frente a España en el debut, necesita sumar sí o sí para mantener viva la ilusión de avanzar a octavos de final. Costa de Marfil, que empató 1-1 ante Corea del Sur en su estreno, llega con la moral más alta, pero consciente de que un tropiezo podría complicarle el panorama en un grupo que lideran las europeas.
El duelo será a partir de las 2:00 p.m. y tendrá transmisión de RCN y Caracol.
El conjunto dirigido por Carlos Paniagua tiene la obligación de corregir rápidamente los errores defensivos y la desconexión del mediocampo que le costaron caro frente a las españolas. En aquel partido, la arquera Isabella Tejada evitó una goleada mayor con varias intervenciones, aunque evidenció inseguridad en las salidas. El mediocampo, sin capacidad de contención, dejó expuesto al equipo en varios tramos del juego.