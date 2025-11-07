¡De la ilusión al susto! Colombia Sub-17 igualó con El Salvador y se complica; se jugará la vida ante Corea del Norte

De la ilusión desbordada frente a Alemania a la preocupación que dejó el empate sin goles ante El Salvador. Así ha sido el cambiante panorama de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17 de Catar, que pasó de rozar la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final a tener que jugarse todo en la última jornada de la fase de grupos.
El conjunto dirigido por Freddy Hurtado empató 0-0 en su segundo compromiso, un resultado que deja sensaciones encontradas. Si bien el equipo dominó la posesión y buscó constantemente generar peligro, le faltó lo que marca la diferencia en los torneos cortos: profundidad y contundencia. El balón fue suyo, el ritmo del juego también, pero el gol nunca llegó. Y en el fútbol de los mundiales, sin goles no hay certezas.