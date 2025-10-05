¿Quién es Kéner González, jugador clave en la clasificación de Colombia a octavos del Mundial Sub-20?

La celebración de su cumpleaños no podía ser mejor: Kéner González marcó el gol del empate 1-1 de Colombia ante Nigeria y aseguró el primer lugar del Grupo F en el cierre de la fase de grupos del Mundial Sub-20 en Chile, este domingo en el Estadio Fiscal de Talca.
El capitán, que justo este 5 de octubre cumplió 20 años, nació en Balboa, Cauca. Su tanto llegó a los 51 minutos tras un potente remate de derecha en la entrada del área.
Esta anotación fue un premio a su persistencia, ya que lo había intentado sin éxito en el primer tiempo debido a la excelente reacción del portero africano Aliyu Zubairu. Esta vez, el mediocampista de 1.78 metros, quien se autodefine como un “box to box” (volante con gran resistencia física y visión de juego que cubre todo el campo), tuvo fortuna y despejó el camino en un partido que se tornaba difícil, pese a que Colombia había generado méritos para irse en ventaja.