Video | Colombia y Francia en el Mundial Sub-17 terminó en brutal pelea que no se vio en televisión

El partido había terminado con la derrota de la Tricolor por 2-0 en los octavos de final ante Francia, subcampeón en Indonesia 2023 y ganador del certamen celebrado en Trinidad y Tobago en 2001.

  En pelea terminó el partido entre Colombia y Francia en el Mundial Sub-17 en Catar. FOTO: GETTY
    En pelea terminó el partido entre Colombia y Francia en el Mundial Sub-17 en Catar. FOTO: GETTY
El Colombiano
El Colombiano
hace 13 minutos
bookmark

La Selección Colombia tuvo que despedirse este viernes del Mundial Sub-17, que se celebra en Catar, tras perder 2-0 en los octavos de final ante Francia, pero los jugadores protagonizaron una pelea que por fortuna no se vio en televisión, pero sí en videos publicados en las redes sociales.

Los equipos se fueron a los golpes apenas minutos después de terminar el partido. La pelea fue tan intensa que los jugadores se agredieron mientras el cuerpo técnico y los familiares, desde las tribunas de ambos equipos, intentaban detenerlos. Incluso algunos de estos últimos recibieron golpes mientras trataban de restablecer la calma.

Entérese: Colombia se despidió del Mundial Sub-17 de fútbol tras perder contra Francia

El periodista Loïc Tanzi, quien publicó las imágenes que ahora están dando la vuelta al mundo deportivo y que dejan muy mal parados tanto a franceses como a los colombianos, escribió lo siguiente: “Un vídeo de lo ocurrido ayer tras el partido de octavos de final del Mundial Sub-17 contra Colombia. Las familias de los jugadores no saltaron al campo para atacar a los colombianos, sino para defender a los franceses”.

La Federación Colombiana de Fútbol no ha emitido en el momento ningún comunicado sobre lo ocurrido ni sobre una posible sanción contra la Sub-17. La Fédération Française de Football (FFF) tampoco ha brindado información sobre los hechos ocurridos al final del encuentro.

Oportunidades claras que no entraron en el partido

El tramo final del partido fue de sufrimiento para Francia. Con más corazón que precisión, Colombia metió al rival en su propio campo y generó las mejores chances para igualar.

Cristian Flórez estrelló un remate en el palo tras una jugada por derecha. Kevin Angulo, recién ingresado, tuvo un mano a mano que Jourdren atajó de forma extraordinaria.

Los europeos, conscientes del riesgo, defendieron con los once jugadores y resistieron la presión nacional. Cuando parecía que el empate estaba cerca, llegó el golpe definitivo.

Balance del Mundial: un camino digno, pero con tareas pendientes

En el minuto 90+4, con Colombia totalmente jugada al ataque, un contragolpe comandado por Pierre Mounguengue terminó en el 2-0 que sentenció la eliminatoria. Francia aprovechó los espacios, administró la ventaja y cerró una clasificación sólida a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor entre Brasil y Paraguay.

La participación de Colombia en la Copa del Mundo Sub-17 terminó con estos resultados: Victoria 2-0 sobre Corea del Norte. Empate 1-1 frente a Alemania. Empate 0-0 ante El Salvador. Derrota 2-0 contra Francia en dieciseisavos.

Fue un camino competitivo, con momentos de buen fútbol, pero que confirma que la Tricolor aún está lejos de igualar sus mejores actuaciones históricas: los cuartos de final alcanzados en Finlandia 2003 y Nigeria 2009.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Siga leyendo: ¡Choque de trenes en Catar! La Sub-17 de Colombia pone a prueba su muro defensivo contra el favorito Francia

