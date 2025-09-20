x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Cara y sello para colombianos en la Premier League: Muñoz y Lerma celebran, mientras que Arias y Mosquera no levantan cabeza

Crystal Palace ganó como visitante, y el Wolverhampton perdió en casa.

    Daniel Muñoz fue titular en el duelo del Palace como visitante ante West Ham y tuvo una buena calificación. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
bookmark

El Crystal Palace de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, sigue con su buen inicio de curso y con su victoria por 2-1 ante el West Ham suma 9 puntos y es cuarto de la Liga Premier; mientras que el Wolverhampton de Jhon Arias y Yerson Mosquera perdió en casa ante el Leeds United y ocupa la última casilla de la tabla.

Para Arias y Mosquera el panorama no es fácil, ya que su equipo acumuló su quinta derrota en la Premier League y son últimos, casilla 20 de la primera división de Inglaterra, lo que los hace estar en zona de descenso.

A pesar de que se fueron adelante en el marcador, con el tanto de Ladislav Krejcí a los 8 minutos del encuentro, los Wolves cayeron en condición de local 1-3 ante el Leeds United, que remontó el resultado con tantos de Dominic Calvert-Lewin (31’), Anton Stach (39’) y Noah Okafor (45’).

Mosquera fue titular y dejó el campo al minuto 72, para el ingreso de Arias, quien tuvo poco tiempo en el terreno de juego para aportarle a su equipo.

Los Wolves tienen apenas 3 goles a favor y 12 en contra; en la siguiente fecha se medirán ante el Tottenham.

Palace cumple un gran torneo

La otra cara de la moneda la tiene el Crystal Palace de Muñoz y Lerma, que ganó como visitante 1-2 ante el West Ham, con tantos de Jean-Philippe Mateta (37’) y Tyrick Mitchell (68’), por el local había descontado Jarrod Bowen a los 49 minutos.

Muñoz fue titular y estuvo todo el compromiso; mientras que Lerma ingresó a los 65 del segundo tiempo. El Palace suma dos triunfos y tres empates, nueve puntos en la tabla y son cuartos.

En la siguiente fecha los cafeteros del Palace serán locales ante el Liverpool en busca de una nueva victoria, duelo programado para el sábado 27 de septiembre, a las 9:00 a.m., hora de Colombia.

