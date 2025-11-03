Un mural con Gardel para celebrar los 350 años de Medellín

La cara de Gardel, con la mirada serena y una disimulada sonrisa en el rostro se puede ver en una de las columnas de los ascensores de la estación San Antonio del Metro de Medellín. Es un gran mural llamado Un tango visual: 90 años de Gardel, recreado por la artista visual Mónica Isabel Gaviria Mayoma (conocida en el mundo del arte como Nunci Isabel), su esposo Luis Urrego y John Mario Henao, integrantes de Jagüa Colectivo.
La obra, que hace parte de la celebración de los 350 años de Medellín y no solo rinde homenaje a Carlos Gardel y a la huella que el tango dejó en la identidad cultural de la ciudad sino a tantos lugares que perpetúan el tango como el centro cultural Homero Manzi, Adiós muchachos o el Salón Málaga.
“Yo vengo trabajando esta temática desde 2015. En esa época hice una intervención en mosaico alrededor de la escultura de Gardel en Manrique, y en 2023 pintamos la fachada de la Casa Gardeliana junto con el Museo Pedro Nel Gómez. Este nuevo mural es una continuidad de ese camino”, le explica Nunci a EL COLOMBIANO y confirma que este mural fue posible gracias a la Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura 2025 de la Secretaría de Cultura Ciudadana, con recursos de Presupuesto Participativo de la Comuna 10.