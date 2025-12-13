Murió Abraham Quintanilla, padre de Selena y figura clave del tex-mex

La noticia fue confirmada este 13 de diciembre por su hijo Abraham “A.B.” Quintanilla III, a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

En el mensaje, acompañado de una fotografía, escribió: “Con el corazón lleno de tristeza les hago saber que mi padre falleció hoy”, sin entregar mayores detalles sobre las causas del deceso. Desde entonces, familiares, seguidores y figuras de la música expresaron mensajes de condolencia.

Abraham Isaac Quintanilla Jr. nació el 22 de febrero de 1939 en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos. Era hijo de padres mexicanos y creció trabajando en labores agrícolas a lo largo del Río Bravo. Abandonó la escuela secundaria para dedicarse a la música y, durante su adolescencia, se integró como corista al grupo vocal local Los Dinos, con el que alcanzó cierto reconocimiento regional a finales de la década de 1950. Sin embargo, el racismo y la discriminación de la época limitaron el avance de la agrupación.

Posteriormente, Quintanilla se unió a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Durante su servicio conoció a Marcella Ofelia Samora, con quien se casó en 1963. La pareja tuvo tres hijos: Abraham “A.B.” Quintanilla III, Suzette y Selena. Tras su regreso a Texas, retomó el vínculo con la música, esta vez desde el entorno familiar.

De vuelta en la vida civil, Abraham Quintanilla identificó el talento musical de sus hijos y decidió crear el grupo Selena y Los Dinos, reutilizando el nombre de su antigua banda. Durante años promovió al proyecto en eventos locales y en su restaurante Papa Gayo’s, inaugurado en 1979. El establecimiento cerró tiempo después como consecuencia de la recesión económica, pero sirvió como plataforma inicial para el crecimiento artístico de la agrupación.