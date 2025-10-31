x

Murió reconocido actor de El Príncipe de Bel-Air, a los 42 años: esto se sabe

El intérprete de Will en su versión joven en El Príncipe de Bel-Air sufrió un infarto de miocardio.

    A sus 42 años, murió un recordado actor de El Príncipe de Bel-Air. FOTO: NBC - tomada de Instagram
El Colombiano
hace 42 minutos
bookmark

El mundo del entretenimiento lamenta el fallecimiento de Floyd Roger Myers Jr., quien interpretó al icónico personaje de Will en su versión más pequeña en el recordado programa El Príncipe de Bel-Air (The Fresh Prince of Bel-Air).

Según medios estadounidenses, el deceso se produjo este miércoles, a los 42 años, tras sufrir un infarto de miocardio, mientras se encontraba en su casa, en el estado de Maryland, Estados Unidos. Su madre, Renee Trice, comentó al medio TMZ que Myers Jr. ya había sufrido tres ataques cardíacos en los últimos tres años, además de haber hablado con él la noche previa a su fallecimiento.

Lea también: El célebre artista y productor Quincy Jones recibió un premio Óscar póstumo

Tras su participación en la serie de Will Smith, Floyd también interpretó el papel del joven Marlon Jackson en The Jacksons, además de haber participado en Young Americans en el año 2000.

Hasta el momento, Will Smith no se ha pronunciado sobre la muerte de Floyd Roger Myers Jr., una noticia que ha sorprendido al mundo de la actuación, sobre todo por la influencia que El Príncipe de Bel-Air tuvo en la televisión al reflejar las diferencias sociales de los años noventa. La serie mostraba el contraste entre la vida en Filadelfia y la exclusiva comunidad de Bel-Air, en Los Ángeles.

Entérese: Un especial reunirá a Will Smith con el reparto de “El príncipe del rap”

Will, un chico carismático y divertido, intenta adaptarse a la vida en una mansión junto a sus tíos ricos, Philip Banks y Vivian Banks, mientras convive con sus estrictos primos Carlton y Hilary Banks. Con sus 148 episodios, esta comedia buscó abordar temas profundos que aún siguen vigentes en la sociedad, como el racismo, la identidad y las brechas sociales.

The Jacksons, otra serie en la que participó Myers, tiene un estilo biográfico que narra la vida de la famosa familia de Michael Jackson, el “Rey del Pop”. Esta historia explica, de manera cronológica, el crecimiento de la familia y, al mismo tiempo, los desafíos que cada uno enfrentó durante su ascenso en el mundo de la música, pero también valores importantes como la constancia y la disciplina en momentos de crisis.

Siga leyendo: El príncipe del rap podría volver a la TV, pero como drama

Utilidad para la vida