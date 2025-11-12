Murió señalado ladrón tras el hurto de una moto en el centro de Medellín

Durante ocho días, Jefferson Alexis Cano Gómez, alias Chom, agonizó en una cama del Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde llegó luego de ser herido por la Policía en medio del hurto de una motocicleta en el barrio Prado, en el centro de la ciudad. En este caso, el fallecido fue señalado de participar en el hecho delictivo, junto con otro hombre que también resultó lesionado.
La muerte de Cano Gómez, de 25 años, ocurrió en la noche del pasado martes en este centro asistencial, luego de que no soportara una cirugía que le estaban realizando, producto de las afectaciones generadas por el impacto de los policías, quienes estaban evitando que se materializara este hecho delictivo, ocurrido el pasado 4 de noviembre.