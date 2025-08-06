Murió Eddie Palmieri, una de las leyendas y máximos compositores de la salsa

Eddie Palmieri, pianista, compositor y director de orquesta estadounidense de origen puertorriqueño, murió a los 88 años en Nueva York, según se confirmó este 6 de agosto. Su hijo dio la noticia, sin precisar las causas de la muerte.

Nacido el 15 de diciembre de 1936, Palmieri fue referente de la salsa y el jazz latino. En 2024 suspendió presentaciones por salud. Colegas como Bobby Cruz expresaron su pesar por la partida del intérprete de Bilongo y Vámonos pa’l monte.

“Eddie Palmieri es considerado uno de los artistas más creativos y únicos de la historia musical. Es imposible resumir en pocas palabras la trayectoria y las contribuciones de Eddie como pianista, compositor, arreglista, director de orquesta y, sobre todo, como líder en la producción de álbumes con artistas y bandas exitosas”, se lee en la página oficial de la Fania. De momento no se ha actualizado la biografía del músico con la noticia de su muerte.

Por su parte, el diario Nuevo Día, de Puerto Rico, confirmó la muerte del músico al tiempo que recordó su relevancia para la historia de la salsa: “Tras la disolución de La Perfecta en 1968, Palmieri conquistó su primer Grammy en 1976 con la producción “The Sun of Latin Music”, que contó con la voz de Lalo Rodríguez”, se lee en ese portal.