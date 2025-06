Luto en el arte colombiano: falleció el escultor Hugo Zapata

El maestro tenía piedras preferidas, lo dijo el año pasado en el homenaje en la Universidad de Antioquia: “Sí. Tengo una esfera de cuarzo, la encontré donde cae el salto del Ángel, en Venezuela. Uno no puede llevarse nada de la Gran Sabana, pero yo me la encontré en una caminata muy significativa, entonces la traje”, dijo.

Pero eran muy comunes sus recorridos por toda la geografía nacional. Desde sus visitas a Bahía Solano y comenzó a trabajar las rocas del pacífico hasta que se fue a buscar materiales en la Cordillera Central, en la cuenca del río Negro, de Pacho Cundinamarca, allí halló dos tipos de rocas: las lulitas y la formación horizontal de las pizarras, toda una inspiración para su trabajo.

“En Pacho encontré las lutitas, piedras oxidadas por fuera y negras por dentro. Yo las trabajo y les saco el negro de su interior; las encuentro en estado rústico y les saco su negro y su óxido”, dijo en la UdeA.

De esos recorridos por ríos y cañadas contaba que las piedras lo llamaban: “Las piedras tienen cierto decir, ellas me dicen cosas. Yo veo las geometrías y las empiezo a leer y así he llegado a cantidades de piedras que voy pensando. Cuando las encuentro, les digo: ‘hoy te tocó, querida’ y comienzo a trabajar. Ellas me dicen muchas cosas mientras las voy pensando y organizando, me generan las ideas. Es un proceso en el que solo estamos la piedra, el martillo y yo. El resultado es que la piedra genera la felicidad o la reflexión, esa forma feliz de la piedra es lo que yo saco para regalarle a los demás”, concluyó.