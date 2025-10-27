Murió el reconocido baterista Jack DeJohnette a los 83 años: uno de los más influyentes en la historia del jazz

El baterista estadounidense Jack DeJohnette, una figura destacada del jazz moderno que colaboró con grandes estrellas como Miles Davis y Keith Jarrett, falleció en su casa a los 83 años, se anunció este lunes 27 de octubre en sus perfiles de redes sociales.
"Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de Jack DeJohnette. Falleció en paz en el Hospital Kingston, Nueva York. Estaba rodeado de su esposa, familia y amigos cercanos. Jack fue un maestro del jazz de la NEA. Su legado perdurará", escribieron en sus redes.