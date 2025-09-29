Murió Javier Merino, periodista de espectáculos de CNN en Español

El periodismo latinoamericano está de luto. Este domingo 28 de septiembre se confirmó la muerte de Javier Merino, periodista mexicano y referente del entretenimiento en CNN en Español. Tenía 51 años y hasta ahora se desconocen las causas de su fallecimiento. Conozca: Falleció Krupskaia Alís, la periodista colombiana de CNN, reconocida por sus grandes historias en Centroamérica La noticia fue anunciada durante la transmisión de Mirador Mundial, noticiero de fin de semana conducido por Rey Rodríguez. “A nombre de nuestro equipo de CNN y de nuestro programa queremos compartir la triste noticia de la pérdida de nuestro querido compañero Javier Merino, que nos acompañó por más de 12 años en nuestra cadena”, expresó el presentador con evidente pesar.

En redes sociales, colegas y amigos han lamentado su partida con mensajes cargados de cariño y gratitud. El periodista mexicano Álvaro Cueva escribió: “Tengo el corazón destrozado por la noticia de tu partida, querido Javier. Hace una semana estábamos intercambiando mensajes... Descansa en paz, querido amigo. ¡Gracias por todo!”. Por su parte, la expresentadora de CNN Alejandra Oraa destacó: “Su partida me deja con una tristeza enorme... Javi, disfruta el hard rock del cielo, vuela alto. Se te quiere mucho”.

Una trayectoria marcada por la pasión

Con más de 25 años de carrera, Javier Merino dejó una huella profunda en el periodismo de espectáculos. Fue coanfitrión del podcast y programa Zona Pop CNN, junto a Marysabel Huston, donde entrevistó a artistas y abordó lo más destacado de la cultura pop. También participó en coberturas internacionales como el Festival Viña del Mar, redactó artículos y realizó entrevistas para CNNEspañol.com.

Además, colaboró en espacios como Café CNN, trabajó en relaciones públicas para CNN en Español y CNN International en América Latina, y entre 2018 y 2020 integró la International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS), evaluando los Webby y Lovie Awards. Lea también: ¿Quién es Piers Morgan, el polémico periodista al que Luis Rubiales le dio la exclusiva de su renuncia? Su carisma y cercanía también lo llevaron a ganarse un lugar en el público mexicano como conductor en programas de Canal Once y TV Azteca antes de su paso por CNN.

El lado humano de un periodista querido