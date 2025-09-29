Murió Javier Merino, periodista de espectáculos de CNN en Español

El periodismo latinoamericano está de luto. Este domingo 28 de septiembre se confirmó la muerte de Javier Merino, periodista mexicano y referente del entretenimiento en CNN en Español. Tenía 51 años y hasta ahora se desconocen las causas de su fallecimiento.
Conozca: Falleció Krupskaia Alís, la periodista colombiana de CNN, reconocida por sus grandes historias en Centroamérica
La noticia fue anunciada durante la transmisión de Mirador Mundial, noticiero de fin de semana conducido por Rey Rodríguez. “A nombre de nuestro equipo de CNN y de nuestro programa queremos compartir la triste noticia de la pérdida de nuestro querido compañero Javier Merino, que nos acompañó por más de 12 años en nuestra cadena”, expresó el presentador con evidente pesar.