Murió señalado ladrón tras el hurto de una moto en el centro de Medellín

La muerte de Cano Gómez, de 25 años, ocurrió en la noche del pasado martes en este centro asistencial, luego de que no soportara una cirugía que le estaban realizando, producto de las afectaciones generadas por el impacto de los policías, quienes estaban impidiendo que se materializara este hecho delictivo, ocurrido el pasado 4 de noviembre.

Durante ocho días, Jefferson Alexis Cano Gómez, alias Chom , agonizó en una cama del Hospital San Vicente Fundación, de Medellín , donde llegó luego de ser herido por la Policía en medio del hurto de una motocicleta en el barrio Prado, en el centro de la ciudad. En este caso, el fallecido fue señalado de participar en el hecho delictivo, junto con otro hombre que también resultó lesionado.

De acuerdo con el registro policial, alias Chom y otro joven, de 21 años, abordaron en una motocicleta a un hombre que salía de su vivienda en la carrera 50A con la calle 57, en el barrio Prado, comuna 10 (La Candelaria). Con un arma traumática le habrían quitado su vehículo, una Yamaha N-Max modelo 2025, provocándole lesiones a la víctima.

En ese momento se produjo un cruce de disparos entre dos uniformados que se movilizaban en motocicleta con los presuntos delincuentes, dejando lesionados a alias Chom ya quien lo estaría acompañando en este hurto. Ambos fueron trasladados al Hospital San Vicente Fundación y las autoridades encontraron en el sitio el arma traumática con la que se habría originado el robo.

En cuanto a la víctima del hurto, de 39 años, recibió una lesión con el arma traumática al querer resistirse a que le quitaran la motocicleta, que recientemente había comprado. Por esta razón fue trasladado a la Clínica Neurológica de Medellín, cerca del sitio donde ocurrieron los hechos, aunque ya lo dieron de alta.

Cano Gómez, de acuerdo con las autoridades, sería integrante de una estructura del barrio Villa Guadalupe, en la comuna 3 (Manrique) dedicada al hurto de vehículos y bienes en toda la ciudad, principalmente en el nororiente y el centro. También era conocido dentro de esta estructura delincuencial como alias Botija.

Incluso tuvo que purgar una condena de 18 meses de prisión por el delito de hurto calificado y agravado, luego de su captura el 20 de septiembre de 2018. La medida la pago en su vivienda, de acuerdo con los registros judiciales.