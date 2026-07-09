Luto en el ciclismo colombiano: murió Rafael Antonio Niño, ganador de seis Vueltas a Colombia y cinco Clásicos RCN

Rafael Antonio Niño, considerado el ciclista más laureado de las carreteras nacionales, falleció este jueves 9 de julio a la edad de 76 años tras sufrir un paro respiratorio en el hospital San Rafael, institución donde se encontraba internado desde hacía varios días.

Conocido en el lote como “El Niño de Cucaita”, en honor a su pueblo natal en Boyacá, Rafael Antonio deja un gran legado. Su nombre permanece grabado en letras de oro como el amo y señor de las dos competencias insignias del país: la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN, citas en las que impuso un dominio aplastante durante la década de los 70 y principios de los 80 gracias a su gran condición de escalador.

Fue el primero en ganar en un mismo año, 1970, la Vuelta de la Juventud y la Vuelta a Colombia. Relojes Pierce fue su primer patrocinador y luego Singer. En 1987 fue el técnico del Cafe de Colombia que llevó al título de la Vuelta a España a Lucho Herrera.

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El palmarés de Niño en el territorio patrio es brillante. El boyacense posee el récord histórico de más triunfos en la Vuelta a Colombia con seis títulos generales (1970, 1973, 1975, 1977, 1978 y 1980). Con esta marca, se ubica en la cúspide, superando a otros gigantes e ídolos como Ramón Hoyos, Martín Emilio “Cochise” Rodríguez y Luis Herrera.

Su regularidad demoledora también se trasladó al Clásico RCN, certamen donde levantó la corona de campeón en cinco oportunidades (1971, 1975, 1977, 1978 y 1979), una cifra que lo ratificó como el gran capo de su generación.

Mucho antes del furor de los escarabajos en los años 80, abrió la trocha internacional al convertirse en uno de los primeros ciclistas colombianos en dar el salto a Europa. Lo hizo con la escuadra italiana Jolly Cerámica en 1974, temporada en la que disputó el Giro de Italia cumpliendo de gran manera la labor de gregario para el reconocido corredor Giovanni Battaglin.

Tras colgar la bicicleta de manera profesional, continuó como estratega. Durante los 80, asumió el rol de director deportivo del histórico equipo Café de Colombia, estructura con la que participó en el Tour de Francia.