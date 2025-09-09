Murió la exreina de belleza Shamel Alejandra Álava, ¿qué le pasó?

La exreina de belleza ecuatoriana Shamel Alejandra Álava falleció este fin de semana en su país natal. Era uno de los rostros más reconocidos en el ámbito de los certámenes de belleza, especialmente por su participación en el reinado de El Empalme, localidad ubicada en la costa ecuatoriana.

Medios de comunicación locales informaron que Álava perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la noche del viernes 5 de septiembre. Las autoridades confirmaron que el siniestro también dejó seis personas heridas.

El hecho tuvo lugar cuando la exreina se desplazaba por la vía que conecta El Empalme con la ciudad de San Jacinto de Balzar. En ese momento, Shamel conducía una camioneta blanca en la que también viajaba su esposo. La alcaldía de su municipio natal lamentó lo sucedido y expresó sus condolencias a la familia.