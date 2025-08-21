EE. UU. pinta de negro el muro de la frontera con México para que se caliente y sea más difícil para los migrantes escalarlo

Al ya riesgoso desafío que supone para los migrantes el intentar cruzar el muro que divide la frontera entre México y Estados Unidos (una de las más concurridas en el mundo), ahora el gobierno norteamericano le agregó un “reto” más para evitar el paso de miles de personas que buscan, tras sus barrotes, un futuro mejor. Lea aquí: Así fue el arresto de la influencer Tatiana Martínez en California mientras transmitía en vivo por TikTok Se trata del color que tendrá de ahora en adelante: negro. Podrá parecer un dato menor, pero esa pintura haría que la estructura alcanzara altas temperaturas que impedirían a los migrantes siquiera tocarlo.

El anuncio lo hizo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que, en medio de una rueda de prensa cerca de la estructura –a la que ella misma le dio una mano de pintura– aseguró que dicha teoría y sugerencia provino directamente del presidente Donald Trump. “Eso es específicamente a petición del presidente, quien entiende que con las altas temperaturas de aquí, cuando algo se pinta de negro, se calienta aún más y será aún más difícil para la gente escalar”, dijo Noem desde Santa Teresa, Nuevo México, mientras se encontraba frente a la estructura de acero.

“La pintura negra también evitará la oxidación del acero”, agregó, por su parte, el jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks. De la dificultad de escalar el muro, Noem añadió que “es alto, lo que lo hace muy, muy difícil de escalar, casi imposible. Además, se hunde profundamente, lo que dificultaría mucho, si no es imposible, excavar debajo. Y hoy también lo pintaremos de negro”. Siga leyendo: Así será “Deportation Depot”, el nuevo centro de detención para migrantes que planean abrir en Florida, EE. UU. En su cuenta de X, Noem destacó que “este muro no funciona solo. Ayuda a nuestros agentes a hacer su trabajo. Sirve como escudo y símbolo: un monumento al compromiso inquebrantable del presidente Trump con este país y la seguridad del pueblo estadounidense”.