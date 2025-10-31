Museo del Louvre instalará “dispositivos antiintrusión” tras el multimillonario robo

La ministra de Cultura de Francia anunció este viernes 31 de octubre que se instalarán “dispositivos antiintrusión” alrededor del Museo del Louvre antes de fin de año, después de que el gran hurto en la famosa estructura reavivara el debate sobre su seguridad. Le puede interesar: La respuesta de la NASA a Kim Kardashian tras cuestionar la veracidad de la histórica llegada a la Luna en 1969 El anuncio se produjo después del mediático robo del pasado domingo 19 de octubre, en el que cuatro ladrones se introdujeron en el museo después de estacionar un camión con una plataforma elevadora debajo de una ventana.

Estas fueron todas las joyas que fueron robadas del Museo de Louvre en París, Francia, en solo siete minutos por un grupo de ladrones. FOTO: Museo de Louvre Dos de los maleantes forzaron con una sierra de disco las vitrinas que contenían joyas por un valor estimado de 88 millones de euros (102 millones de dólares) y escaparon en dos motocicletas conducidas por sus cómplices. La ministra de la Cultura, Rachida Dati, leyó este viernes un informe preliminar sobre los sistemas de seguridad del museo y afirmó que era necesario tomar medidas urgentes para abordar la situación.

La ministra de la Cultura de Francia, Rachida Dati. FOTO: Tomada de redes sociales @datirachida

“Durante más de 20 años, se ha subestimado de forma crónica el riesgo de intrusión y robo” en el Louvre, declaró en la cadena TF1. “No podemos seguir así”, insistió. El informe citaba equipos de seguridad inadecuados y protocolos de respuesta ante intrusiones “completamente obsoletos”, añadió.

La directora del Louvre, Laurence des Cars, afirmó la semana pasada que las cámaras de seguridad no cubrían adecuadamente el punto de entrada de los ladrones, ya que la única instalada estaba orientada en dirección opuesta al balcón por el que entraron. Dati afirmó que los sistemas de seguridad internos del museo funcionaron correctamente el día del robo, pero también advirtió de “graves fallos de seguridad” en el exterior del edificio.

La directora del Museo de Louvre, Laurence des Cars. FOTO: The Society of the Four Arts

Para subsanar algunas de estas deficiencias, se instalarían dispositivos “antiintrusión” antes de finales de año, afirmó, sin dar más detalles sobre cuáles serían exactamente estos dispositivos. La policía francesa detuvo hasta ahora a siete sospechosos relacionados con el robo. Dos de ellos fueron acusadas de hurto y conspiración criminal.

Entre las piezas que se llevaron los ladrones destacan una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collares y pendientes de zafiros de la reina María Amelia.



