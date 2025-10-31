Museo del Louvre instalará “dispositivos antiintrusión” tras el multimillonario robo

La ministra de Cultura de Francia anunció este viernes 31 de octubre que se instalarán “dispositivos antiintrusión” alrededor del Museo del Louvre antes de fin de año, después de que el gran hurto en la famosa estructura reavivara el debate sobre su seguridad.
El anuncio se produjo después del mediático robo del pasado domingo 19 de octubre, en el que cuatro ladrones se introdujeron en el museo después de estacionar un camión con una plataforma elevadora debajo de una ventana.