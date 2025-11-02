Museos vivos donde se tejan nuevas formas de entendernos

Colaboración especial de Henry Antonio Arteaga Ospina
Medellín cumple 350 años. Tres siglos y medio de historias tejidas en sus montañas, de transformaciones que han deslumbrado al mundo y de heridas que aún sangran en silencio.
Esta es la ciudad del metro, de las escaleras eléctricas en las comunas, de los grandes eventos internacionales, pero también la ciudad de los barrios que resisten, de las familias que luchan cada día y de la juventud que busca oportunidades en medio de un sistema que muchas veces les da la espalda.
Bajo esta narrativa de innovación y éxito persisten profundas desigualdades. Medellín sigue siendo una ciudad donde la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades marcan la vida cotidiana de miles de familias.
En las últimas décadas, nuestras comunas han cargado el peso de la guerra urbana, de las economías ilegales y de la estigmatización. Aunque algunos indicadores han mejorado, la realidad es que para muchos jóvenes la promesa de la ciudad innovadora sigue siendo lejana.
En barrios donde las oportunidades no llegan, pero sí las series de streaming que glorifican a los narcos, el mensaje es contundente: la riqueza rápida, el poder a cualquier costo y la violencia como herramienta de ascenso social siguen siendo referentes vigentes. Mientras tanto, el sistema educativo público se ve rebasado, sin la capacidad de ofrecer alternativas reales.
Esta es la encrucijada de Medellín en sus 350 años: profundizar la cultura de la vida o repetir el ciclo de violencia con nuevos protagonistas.
En los años más oscuros de nuestra historia, una fuerza silenciosa mantuvo viva la esperanza: las organizaciones culturales y sociales de base. Sin recursos estatales ni respaldo empresarial, colectivos artísticos y comunitarios se atrevieron a habitar los lugares donde antes reinaba la violencia. Con grafitis, ritmos urbanos, danza, teatro y procesos pedagógicos, convirtieron esquinas peligrosas en escenarios de vida.
Desde Crew Peligrosos, 4Eskuela y muchos otros procesos, durante décadas no solo hemos creado arte, hemos tejido comunidad. Espacios que se han convertido en refugios donde la creatividad y la resistencia se unen para transformar el dolor en fuerza colectiva. Son pilares invisibles de la ciudad, auténticos laboratorios de paz y convivencia.
Sin embargo, a pesar de su impacto, siguen siendo poco reconocidos y enfrentan enormes desafíos para garantizar su sostenibilidad. En momentos simbólicos, como esta gran celebración de los 350 años de Medellín, estas voces no siempre son convocadas ni incluidas en la narrativa oficial. La ciudad que hoy se celebra fue sostenida por estas resistencias culturales, pero rara vez se les da un lugar protagónico en las decisiones y estrategias de futuro.
Por eso es apremiante que desde la empresa privada y el Estado se reconozcan y fortalezcan estas organizaciones, a fin de garantizar que puedan crecer y proyectar su trabajo a largo plazo como socios estratégicos para la transformación social.