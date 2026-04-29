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Video | ¿Quién era Nachum Yisrael Eber, el rabino extranjero hallado muerto en un armario en Bogotá?

El rabino había llegado a Colombia para instruir a una pequeña congregación de católicos conversos al judaísmo. Un video muestra el momento en que sale de un apartamento y luego desaparece.

  • Nachum Yisrael Eber fue hallado muerto al interior de un armario en Bogotá. FOTOS: Captura de video - cortesía
    Nachum Yisrael Eber fue hallado muerto al interior de un armario en Bogotá. FOTOS: Captura de video - cortesía
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 40 minutos
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Las autoridades intentan establecer si el asesinato de Nuchem Yisrael Eber ocurrió en medio de un hurto. Él era un residente en Estados Unidos y de religión judía que fue hallado muerto dentro de un armario, en plena vía pública de la localidad de Bosa, en Bogotá.

Este caso ha generado profunda conmoción en Colombia y en la comunidad mesiánica del distrito neoyorquino de Brooklyn. La indignación no solo responde a las circunstancias en las que fue encontrado el extranjero el pasado 26 de abril, sino también a que había llegado al país suramericano para instruir a una pequeña congregación de católicos conversos al judaísmo.

En contexto: Rabino extranjero salió a cumplir una cita en Bogotá y lo encontraron sin vida dentro de un armario

Sobre su desaparición, existe un video en el que se le ve saliendo de un apartamento arrendado a través de la aplicación Airbnb. En ese material audiovisual también aparece el hombre, de 51 años, vestido con saco, pantalón y boina, todas las prendas de color negro. Esa misma noche, el 21 de abril, se produjo su desaparición.

Los transeúntes fueron quienes informaron a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo desmembrado dentro de un armario azul que estaba en una acera; y tras unos registros odontológicos realizados por Medicina Legal, se confirmó la identidad del religioso.

En otras noticias: Tras asesinatos en el set Sin senos sí hay paraíso, Galán anunció controles en Transmilenio y más

¿Quién era Nuchem Yisrael Eber?

No fue fácil llegar a la plena identificación de Nuchem Yisrael Eber, ya que la Embajada de Estados Unidos en Colombia tuvo que cooperar para ubicar a los familiares, quienes finalmente confirmaron su identidad.

También fue compleja la tarea de reconocer el cuerpo, pues al momento del hallazgo el hombre no portaba pasaporte. “Lo llevaron a la oficina forense, hicieron la búsqueda y la familia fue notificada de que era él”, dijo a People Yossi Landau, integrante de la organización ZAKA.

Lea también: Revelan video de los últimos minutos con vida del rabino extranjero hallado en un armario en Bogotá

El medio citado agregó que Nuchem Yisrael Eber era padre de cuatro hijos y miembro de la comunidad jasídica de Belz. En un principio se habló de que era originario de Canadá o de Israel, pero EL COLOMBIANO se comunicó con el Consulado de Israel en Bogotá, cuya oficina de prensa ratificó que el finado estaba en una misión de asesoría a un grupo de conversos. No obstante, dado que no era ciudadano israelí, sino estadounidense, indicaron que por el momento no emitirían una declaración oficial.

Él era Nuchem Yisrael Eber, asesinado en Bogotá. FOTO: Cortesía
Él era Nuchem Yisrael Eber, asesinado en Bogotá. FOTO: Cortesía

Yossi Landau, quien es paramédico y vive en Israel, está intentando evitar que desde Medicina Legal se proceda con la autopsia del rabino extranjero, ya que en la religión judía está prohibida. También está haciendo esfuerzos para que su sepultura se realice lo antes posible.

Siga leyendo: Detalles del asesinato de Gustavo Aponte y su escolta en Bogotá: sicarios los acecharon durante 15 minutos

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién era Nuchem Yisrael Eber?
Un rabino de 51 años proveniente de Nueva York, instruía a una pequeña congregación de católicos conversos al judaísmo en Bogotá.
¿Qué pruebas existen sobre su asesinato?
Un video muestra al rabino saliendo del apartamento arrendado en Airbnb; las autoridades investigan si el crimen estuvo vinculado a un hurto.
¿Dónde fue hallado el rabino?
Dentro de un armario azul en plena vía pública, en la localidad de Bosa, Bogotá.
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