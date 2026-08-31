Una ternera con dos cabezas: el inusual parto que una familia campesina de Antioquia dice haber tenido con una de sus vacas

Una familia campesina de La Unión, en el Oriente de Antioquia, asegura haber vivido el parto más inusual de uno de sus animales: una ternera con dos cabezas.

Fue el sábado 26 de agosto, cuando fueron a revisar el proceso de parto del animal y se percataron de que la cría tenía dos cabezas.

Según contó Daniela González a Mi Oriente, la ternera nació viva, pero a los cinco minutos murió.

“Ella primero tuvo una cría normal y luego mi padre se fue para la casa y a la hora, que salió a revisarla, tuvo el otro parto y esa cría es la que tenía dos cabezas”, narró la mujer al medio regional.

El hecho ha sido una novedad en toda la región. En una publicación de habitantes del municipio, Francisco Javier Martínez opinó que “esta situación científicamente es una forma de gemelación incompleta: durante el desarrollo embrionario, un embrión que debía formar un solo individuo comienza a dividirse, pero la separación no se completa”.

En 2015, un hecho similar se reportó en Barbosa, norte del Valle de Aburrá. En ese entonces, Gerardo Gómez Gómez, médico veterinario que atendió el caso, explicó que una vecina de la vereda Las Playas lo llamó al mediodía, porque una de sus vacas estaba en un proceso de parto difícil. “Llevaba 10 horas tratando de dar a luz y no podía. Entonces procedí a hacer la extracción forzada del feto y me llevé la sorpresa de mi vida”.