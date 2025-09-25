Colombia registró en 2024 solo 453.901 nacimientos, la cifra más baja en diez años: ¿cuáles son las causas?

Las cifras de Estadísticas Vitales (EEVV) del Dane revelaron que el país enfrenta un fuerte descenso demográfico. En 2024 se reportaron 453.901 nacidos vivos, lo que representa una reducción del 12% frente a 2023. Si se compara con 2015, el retroceso es aún más drástico: 207.098 nacimientos menos, es decir, una caída del 31,3%. En 2025, las cifras preliminares de enero a julio muestran una disminución de 6,6% frente al mismo periodo de 2024. Aunque el ritmo sigue a la baja, la caída es menos pronunciada que en 2023 (-9,1%) y 2024 (-13,7%).

Departamentos con mayores caídas en nacimientos

La reducción en nacimientos golpea a todo el país. En 2024, los descensos más marcados se dieron en Vaupés (-21,0%), Sucre (-20,4%), Magdalena (-20,2%) y Vichada (-19,4%). Aunque entre 2015 y 2024 algunos territorios como Vichada (+31,1%), Guainía (+18%) y La Guajira (+13,6%) reportaron aumentos por mejoras en la captura estadística, la tendencia general es de contracción.

Por primera vez desde 2020, junio fue el mes con menos nacimientos en el país. En contraste, agosto se consolidó como el mes con mayor número de registros, desplazando a septiembre y marzo. En todos los meses de 2024 y lo corrido de 2025, los nacimientos no superaron los 40.000 casos.