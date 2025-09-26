“El tiempo se detuvo”: así fue el emocionante nacimiento de una bebé en un taxi en Medellín

Alejandro comenzó a ver por el retrovisor a su pasajera al escuchar lamentos de excesivo dolor. La mujer, en medio de su angustia, le dijo que había comenzado a pujar, por lo que Alejandro cambió de planes y se dirigió de inmediato a la Clínica Sagrado Corazón, en Buenos Aires, mucho más cercano que el General. Con toda la velocidad que pudo, pero velando siempre por la seguridad de su pasajera y la propia, llegó al hospital y se bajó corriendo del taxi para solicitar ayuda. Segundos después se devolvió al vehículo para manifestarle a la futura mamá que el apoyo ya venía en camino.

Para Alejandro Builes, el servicio que le solicitaron el pasado 12 de septiembre en el barrio El Salvador era como cualquier otro. Incluso cuando vio que su pasajera era una mujer con un avanzado embarazo. Incluso cuando la mujer le pidió de manera calmada que la llevara al Hospital General. Sin embargo, pocos minutos después de poner en marcha la carrera, todo cambió completamente.

Pero fue en ese momento en el que se dio cuenta que su pasajera había roto fuente. Su angustia entonces fue mayor. Al acercarse al vehículo los médicos y enfermeras, viendo la inminencia del nacimiento, intentaron tranquilizar a la mujer pidiéndole que pujara de manera firme, que el bebé pronto estaría entre sus brazos.

Fue ahí, según narró sonriente Alejandro, que el tiempo pareció detenerse. “Los carros esperaron su momento, las personas que transitaban, cuando vieron mi angustia, todo el desespero, se quedaron como quietos, esperando ese bonito momento. La gente se solidarizó con la situación, fue algo demasiado bonito”, relató el conductor.

La “mamá berraca”, como la llamó Alejandro, dio finalmente a luz sin ningún medicamento. Una vez nació la pequeña llamada Nayara, el personal médico las ingresaron para cuidar de ellas en el posparto.

Días después del nacimiento, la familia se contactó con Alejandro, querían que conociera a la bebé que lo puso a sufrir en una tarde tranquila de trabajo. Dos semanas después del hecho, Alejandro muestra con todo orgullo la foto de su pequeña pasajera. “Cuando lo hacemos de una manera diferente, dejamos huella en las personas. Ese es mi llamado, eso es lo que yo hago todos los días. Hacer mi labor de manera diferente para dejar huella.

En cuanto a Coopebombas, la empresa de Alejandro, algunos ya dicen que se convirtió en la flota de los nacimientos en el Valle de Aburrá, pues en mayo de 2025, otro de sus conductores, Juan Guillermo García, le tocó asistir un parto en un escenario difícil. Una mujer que movilizó desde la Terminal del Norte hasta Envigado, que además iba con una niña. A medio camino la mujer comenzó a llorar y estaba entrando en pánico pues había comenzado labor de parto. Su niña también lloraba. Pero él, dueño de un aplomo ejemplar en ese momento, la tranquilizó y la animó a pujar. El bebé nació antes de llegar al Manuel Uribe Ángel, tuvo una ligera complicación superada de manera diligente por los médicos, y al final, cuando los familiares llegaron se fundieron en un abrazo con el conductor que pidió encarecidamente que no le pagaran la carrera, que el nacimiento del bebé a salvo en su vehículo era suficiente pago.