Nacional vs. Cali, duelo de históricos este martes en el Atanasio

No es un partido cualquiera. El clásico de equipos verdes del fútbol colombiano no solo enfrenta a los representativos de dos regiones muy importantes del país. También a los cuadros de las primeras veces a nivel internacional.
El Deportivo Cali, que visitará a Nacional en el Atanasio Girardot este martes, a partir de las 7:30 p.m., en el duelo válido por la fecha 15 del Torneo Clausura, fue el primer equipo criollo que llegó a una final de Copa Libertadores.
Lo hizo en la edición de 1978. El entrenador del conjunto vallecaucano era el gaucho Carlos Salvador Bilardo, a la postre ganador del Mundial de 1986 desde el banquillo con la Selección de Argentina. En esa oportunidad, los azucareros enfrentaron a Boca Juniors y perdieron 4-0 en el marcador global.
Atlético Nacional, por su parte, fue el primer equipo de nuestro país que logró ser campeón de la Copa Libertadores. Lo logró en la recordada edición de 1989, en la que se impuso, por penaltis, 5-4 a Olimpia de Paraguay en el estadio El Campín de Bogotá, después de que la serie terminara empatada 2-2 (2-0 perdieron en suelo guaraní y 2-0 ganaron en la capital del país).