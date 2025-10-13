Nacional vs. Cali, duelo de históricos este martes en el Atanasio

No es un partido cualquiera. El clásico de equipos verdes del fútbol colombiano no solo enfrenta a los representativos de dos regiones muy importantes del país. También a los cuadros de las primeras veces a nivel internacional. El Deportivo Cali, que visitará a Nacional en el Atanasio Girardot este martes, a partir de las 7:30 p.m., en el duelo válido por la fecha 15 del Torneo Clausura, fue el primer equipo criollo que llegó a una final de Copa Libertadores. Lo hizo en la edición de 1978. El entrenador del conjunto vallecaucano era el gaucho Carlos Salvador Bilardo, a la postre ganador del Mundial de 1986 desde el banquillo con la Selección de Argentina. En esa oportunidad, los azucareros enfrentaron a Boca Juniors y perdieron 4-0 en el marcador global. Atlético Nacional, por su parte, fue el primer equipo de nuestro país que logró ser campeón de la Copa Libertadores. Lo logró en la recordada edición de 1989, en la que se impuso, por penaltis, 5-4 a Olimpia de Paraguay en el estadio El Campín de Bogotá, después de que la serie terminara empatada 2-2 (2-0 perdieron en suelo guaraní y 2-0 ganaron en la capital del país).

Una rivalidad grande

Atlético Nacional y Deportivo Cali son dos elencos con historia en el fútbol colombiano. No solo por lo tradicionales que son (los caleños fueron fundados en 1912, mientras que los verdes de Antioquia nacieron en 1947), sino también a que siempre han sido protagonistas en los campeonatos locales. Nacional es el club que más títulos de Liga ha ganado. Hasta el momento, con la estrella que consiguió en diciembre de 2024, suma 18 estrellas. El Cali, por su parte, tiene 10 campeonatos. El último lo consiguió en 2021 y, desde entonces, ha vivido una crisis institucional que los ha llevado a que en los últimos torneos no hayan tenido el rendimiento esperado e incluso tuvieran que intentar salvarse del descenso finalizando el año 2024. Sin embargo, en sus visitas más recientes al Atanasio Girardot, los vallecaucanos han sacado buenos resultados. En el partido del Clausura del año pasado, disputado el 10 de octubre y válido por la séptima fecha del torneo, empataron a un tanto. Aquel día anotó, por el elenco paisa, el lateral derecho Joan Castro, quien a propósito ya regresó a entrenar después de sufrir un trauma en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo. Entre tanto, por el Deportivo Cali descontó el futbolista Andrey Estupiñán cuando iban 90 minutos del partido. En la visita de los caleños al Atanasio en la cuarta jornada del Apertura del 2023, que se disputó el 13 de febrero de ese año, el marcador también terminó igualado a un tanto.

Aquella vez marcó por los antioqueños Dorlan Pabón, hoy sin equipo después de haber pasado por Envigado tras finalizar su contrato con los verdolagas, mientras que por el Cali anotó Andrés Arroyo. La última victoria de Nacional ante el Cali, jugando de local, se remonta al 19 de septiembre de 2022, cuando los equipos se vieron las caras por la fecha 12 del torneo del segundo semestre. Aquel día, el equipo paisa venció por 3-0. Los goles fueron de Andrés Andrade, quien resultó en el Cali en 2024; Dorlan Pabón y Andrés Felipe Román, que no estará en el duelo de este martes debido a que, a la hora del partido, estará jugando con la Selección Colombia de mayores su duelo amistoso ante el seleccionado de Canadá en Nueva Jersey.

¿Cómo llegan ambos clubes?