“Hay cosas por mejorar, pero vamos por buen camino”: el mensaje de Diego Arias tras el triunfo de Nacional sobre el Cali

Nacional continúa su senda de crecimiento en la Liga BetPlay tras imponerse 2-1 al Deportivo Cali en un vibrante duelo disputado en el Atanasio Girardot. Las anotaciones de Matheus Uribe y Andrés Sarmiento sellaron una victoria que no solo significó tres puntos, sino también una nueva muestra del progreso futbolístico que empieza a asomar en el equipo de Diego Arias. El partido tuvo dos caras: una primera mitad en la que el conjunto verdolaga buscó con intensidad, pero sin la claridad suficiente, y una segunda parte donde la inteligencia táctica y la lectura del juego marcaron la diferencia. William Tesillo, capitán y uno de los líderes de este renovado Nacional, fue claro al analizar lo sucedido.

“Supimos aprovechar los espacios que nos dejaba el Cali, por momentos bien, por otros no. Fuimos inteligentes sabiendo que cuando ellos nos atacaban íbamos a encontrar espacio atrás, y por momentos creo que lo hicimos bien”, expresó el defensor con la serenidad de quien entiende que el proceso aún está en construcción. La visión de Tesillo coincide con la lectura técnica de Diego Arias, quien valoró especialmente la actitud y el compromiso del grupo. “La actitud durante todo el partido estuvo; los jugadores salieron con toda la disposición de competir y superar al rival. Teníamos que identificar mejor cuándo atacar por dentro y cuándo por fuera, y con los minutos lo fuimos mejorando. Llegó el empate y eso nos dio un poco más de tranquilidad. En el segundo tiempo el gol llega rápido y nos ayuda a tener más espacios y generar más peligro”, explicó el entrenador, destacando el crecimiento táctico que evidenció su equipo.

El tanto de Uribe fue el punto de inflexión que cambió el curso del juego. El mediocampista volvió a exhibir jerarquía y liderazgo. Su despliegue en la mitad de la cancha fue clave para sostener el equilibrio y facilitar las transiciones que desembocaron en el tanto decisivo de Andrés Sarmiento, un jugador que parece reencontrarse con su mejor versión. Arias, consciente de que el equipo aún no alcanza su techo, reconoció que hay aspectos por corregir. “Creo que hemos mejorado. Hay otras situaciones que todavía nos cuestan, pero estamos con toda la intención y los jugadores con toda la disposición de atenderlo”, subrayó el estratega, dejando entrever que su proyecto todavía está en etapa de consolidación. Uno de los puntos más destacados de la conferencia fue el reconocimiento del entrenador al aporte de Edwin Cardona y Marino Hinestroza, dos jugadores cuya influencia en el juego va más allá de lo que reflejan las estadísticas. “Por momentos estuvieron muy presentes en el partido y eso nos ayudó mucho. Marino ha crecido con su intensidad. Ambos ayudan de muchas formas que es difícil que las personas afuera lo puedan ver, pero que nosotros valoramos mucho. Ellos han crecido no solo con balón, sino en otros momentos, como cuando a Edwin le toca arrastrar marca para que Morelos quede más libre, y eso nos da oportunidad para progresar”, detalló Arias, evidenciando la importancia del trabajo invisible dentro del campo.

La frase final del técnico resume el espíritu que se respira en el camerino verdolaga: la convicción de un grupo que quiere competir, aprender y volver a ser protagonista. La victoria ante el Cali no solo mantiene a Nacional en la pelea por los primeros lugares, sino que refuerza una sensación colectiva: la de un equipo que, bajo la conducción de Arias, comienza a recuperar su identidad de juego y su mística ganadora.