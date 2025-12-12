Nacional y DIM inician los dos clásicos más cruciales del año: la final de la Copa BetPlay; ¿a qué horas, dónde verla y cómo llegan?

El fútbol colombiano se paraliza para presenciar la serie definitiva por la final de la Copa BetPlay 2025, que comenzará este sábado desde las 5:00 p.m. Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentarán cara a cara en lo que representa la oportunidad dorada para ambos de “decorar” un año cargado de frustraciones y resultados esquivos en otras competiciones. Con el estadio Atanasio Girardot como escenario de ambos encuentros, el honor, la gloria y la rica historia del clásico de la montaña estarán en juego.
Esta será la primera vez que Nacional y Medellín definan la Copa BetPlay. El último antecedente de ambos disputando un trofeo se remonta a la final de Liga de 2004, una fecha que el hincha rojo recuerda con particular cariño, pues el Medellín se impuso para alzar el título del rentado local. Nacional llegó a esta instancia luego de eliminar a América, mientras que el DIM lo hizo dejando en el camino al descendido Envigado.