Nacional y DIM inician los dos clásicos más cruciales del año: la final de la Copa BetPlay; ¿a qué horas, dónde verla y cómo llegan?

El fútbol colombiano se paraliza para presenciar la serie definitiva por la final de la Copa BetPlay 2025, que comenzará este sábado desde las 5:00 p.m. Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentarán cara a cara en lo que representa la oportunidad dorada para ambos de “decorar” un año cargado de frustraciones y resultados esquivos en otras competiciones. Con el estadio Atanasio Girardot como escenario de ambos encuentros, el honor, la gloria y la rica historia del clásico de la montaña estarán en juego. Esta será la primera vez que Nacional y Medellín definan la Copa BetPlay. El último antecedente de ambos disputando un trofeo se remonta a la final de Liga de 2004, una fecha que el hincha rojo recuerda con particular cariño, pues el Medellín se impuso para alzar el título del rentado local. Nacional llegó a esta instancia luego de eliminar a América, mientras que el DIM lo hizo dejando en el camino al descendido Envigado.

Más allá del trofeo, la final encierra significados cruciales para los dos gigantes paisas. Para el verdolaga, la Copa BetPlay ha sido un fortín inexpugnable, manteniendo un registro de 7 finales disputadas y 7 ganadas, una marca de jerarquía inigualable. Nacional, máximo ganador del certamen, aspira a un histórico tricampeonato, tras haber levantado el trofeo en 2023 y 2024. El entrenador Diego Arias enfatizó la importancia: “Es una final muy importante para nosotros, la oportunidad de ganar un título frente al rival tradicional de nuestro departamento, tenemos toda la ilusión, le damos mucha importancia...”. Por su parte, el Poderoso de Alejandro Restrepo tiene la ambición de volver a levantar un trofeo que no celebra desde la Copa Colombia de 2020. Esta final es el momento perfecto para cerrar el 2025 festejando ante el rival de patio. De conseguir la victoria, el DIM sumaría su cuarta Copa BetPlay, lo que lo llevaría a la segunda posición histórica de máximos ganadores, desplazando a Millonarios. El técnico Restrepo expresó la motivación: “Estamos muy ilusionados de volver a jugar una final y ojalá que podamos ganarla, mostrar la madurez que hemos adquirido y la jerarquía necesaria para ganar este tipo de series”.

Aunque ambos equipos ya tienen su cupo asegurado en competencias Conmebol para 2026 (Medellín clasificado a Copa Libertadores en Fase Previa, y Nacional a Copa Sudamericana por reclasificación), el resultado de la final aún tiene potencial para cambiar su panorama. Si Deportes Tolima sale campeón de la Liga BetPlay, se liberaría un cupo por reclasificación, y Atlético Nacional accedería a la Fase Previa de la Copa Libertadores, un premio inesperado que le daría un incentivo adicional a la consecución del título de Copa. La atmósfera en ambos bandos es de máxima concentración. El goleador del DIM, Francisco Fydriszewski, aseguró que el grupo entiende la importancia de este desafío: “Tenemos una linda oportunidad para cerrar el año como todos queremos y es muy especial por el tema del rival, el grupo lo entiende y sabe lo que se juega”. Del lado verdolaga, el referente David Ospina destacó la necesidad de aprovechar la localía en el primer partido: “Sabemos la importancia de jugar con nuestra gente y sabemos que debemos tener paciencia y tranquilidad para conseguir esa ventaja que nos lleve al segundo partido con una mayor tranquilidad”.

Ambos equipos deben reorganizar sus líneas debido a las novedades en sus plantillas. Nacional tendrá el importante regreso de Matheus Uribe y Chipi-Chipi (suspendidos en Liga, pero habilitados en Copa), además de la recuperación de Andrés Sarmiento. La gran baja es Simón García, quien vio la tarjeta roja en la semifinal y será reemplazado muy probablemente por César Haydar. Mientras que el DIM sufrirá la ausencia fundamental de Brayan León en el primer partido de la final, debido a una suspensión acarreada desde el juego de semifinales frente a Envigado. La mesa está servida para una final que va más allá de un trofeo; es la disputa por el orgullo, la historia y la posibilidad de sanar un año deportivo bajo la sombra del rival eterno.