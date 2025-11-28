Así llegan Nacional y DIM a la fecha 4 de los cuadrangulares, ¿cómo se disputará esta jornada?

La fecha 4 de los cuadrangulares semifinales llega con una carga emocional enorme para los equipos antioqueños. Atlético Nacional e Independiente Medellín transitan caminos opuestos, pero ambos conservan una misma ilusión: llegar a la gran final del fútbol colombiano. El Verde, aún dueño de su destino, mantiene vivo el sueño, mientras que el Rojo, obligado a ganar y a mirar de reojo otros resultados, camina por la delgada cuerda de la matemática y la fe.
Mientras el Grupo A —el de los antioqueños— se prepara para un domingo y lunes determinantes, este sábado será el turno del Grupo B, donde Tolima, Santa Fe, Fortaleza y Bucaramanga abrirán el telón de la jornada. A las 5:30 p. m., Tolima enfrentará a Santa Fe en un duelo clave, seguido a las 8:00 p. m. por Fortaleza vs. Bucaramanga.
En esa zona, el Deportes Tolima lidera las posibilidades de llegar a la final. Si los dirigidos por Lucas González vencen a Santa Fe, darán un paso gigantesco hacia la final, pues llegarían a 10 puntos con dos fechas por disputar.