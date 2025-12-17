¿Quién ganará la primera final paisa de la Copa BetPlay? Historia, títulos y subcampeonatos

Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentarán en la noche del 17 de diciembre (7:30 p. m.), en la final de la Copa BetPlay 2025. No será un partido más, y por primera vez en la historia del torneo, los dos grandes de Antioquia definirán el título en un clásico que promete quedar marcado en la memoria del fútbol colombiano.
Aunque ambos clubes han sido finalistas del torneo en varias ocasiones, el cruce definitivo entre verdolagas y rojos nunca se había dado en una final de Copa. Nacional llega con los trofeos a su favor y Medellín con el historial de clásicos por Copa, en el bolsillo. Le contamos cómo está el historial de ambos equipos paisas en el torneo y cuántos títulos ostenta cada uno.