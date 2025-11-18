Más de 1,7 millones de hinchas han llevado Nacional y DIM al Atanasio este año: rompen récord de asistencias

Medellín late al ritmo del fútbol como pocas ciudades en el continente. En un 2024 vibrante, donde Atlético Nacional e Independiente Medellín no solo pelean por los títulos de Liga y Copa BetPlay, también comparten otro protagonismo incuestionable: el de ser los grandes imanes de público en Colombia. Ningún otro escenario del país ha registrado una movilización tan masiva como la del Atanasio Girardot, que se ha convertido en territorio donde la pasión supera cualquier cifra, donde la estadística se vuelve relato y donde la ciudad entera parece llamada a un ritual colectivo.
Si se observa únicamente el segundo semestre, Atlético Nacional ha llevado 282.348 espectadores en 10 partidos, alcanzando un promedio de 28.235 aficionados por encuentro. Son números que reflejan no solo la fidelidad de su hinchada, sino la expectativa renovada alrededor de un proyecto deportivo que ha recuperado ilusión, narrativa y, sobre todo, conexión con su gente.
Pero cuando se mira el conjunto del año, y según cifras del periodista Daniel Osorio Martínez —que coinciden con las oficiales—, el impacto es aún más imponente: 1.069.156 espectadores en 32 partidos, una cifra monumental que eleva su promedio anual a 33.411 personas por juego. Ningún otro club del país se acerca a semejante magnetismo.
Detrás de esa cifra hay una secuencia de noches poderosas: los más de 44 mil ante Bahía, el lleno contra Millonarios, la presencia masiva en cada clásico, la constancia frente a rivales internacionales y la fidelidad en jornadas de baja temperatura futbolística. El hincha verdolaga asistió cuando el equipo era una duda, cuando era una promesa y cuando empezó a parecer una realidad sólida. Asistió siempre.