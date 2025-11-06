¿Dónde jugarían Nacional y el DIM sus partidos de locales mientras se construye el “nuevo” Atanasio Girardot?

El Atanasio Girardot requería, desde hace varios años, una intervención estructural. Quienes frecuentan el escenario deportivo de la ciudad saben que, por ejemplo, las goteras en el techo del sector occidental eran algo cotidiano cuando había partidos y llovía. También, la infraestructura se ve obsoleta y el estadio no tiene una zona de prensa que permita a los periodistas trabajar. Por eso, Medellín no ha sido tenida en cuenta para ser sede de la final de un torneo internacional.

Por tal motivo, hubo alegría cuando el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que el estadio se remodelará. No solo se cambiará la cubierta de occidental, sino que se le pondrá techo a todas las tribunas. También se hará un tercer nivel de graderías, con lo que se ampliará el aforo a 60.000 personas en cada partido y se cambiarán las torres de iluminación.

Eso beneficiará a la ciudad. También el espectáculo del fútbol cuando Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín sean locales en sus partidos de Liga, Copa, así como en eventos internacionales. Del mismo modo, le daría a la capital de Antioquia la posibilidad de ser una de las potenciales sedes de algunos partidos de eliminatorias para la Selección Colombia, pues se igualaría en capacidad al estadio Metropolitano de Barranquilla, donde, según conoció este diario, se está pensando montar otra tribuna y quitar la pista olímpica.

¿Dónde jugarán el DIM y Nacional cuando empiecen las obras en el Atanasio?

Las obras en el Atanasio Girardot, según manifestó el alcalde de Medellín, iniciarán entre mayo y junio del próximo año. Los equipos tradicionales de la ciudad, que en los últimos cuatro años han clasificado a las finales de casi todos los torneos del fútbol colombiano, seguro pedirán que las adecuaciones inicien después de que se juegue la final del Apertura del 2026, que sería a finales de junio.

¿Hasta qué año se extenderán las obras de adecuación en el Atanasio Girardot?

Se estima, de acuerdo con los cálculos que dio la administración municipal, que las obras en el Atanasio estarán listas para diciembre del 2027, por lo que los cuadros grandes del balompié antioqueño tendrían que buscar donde jugar durante el Clausura de 2026 y los dos semestres del 2027. La lógica apunta a que sus encuentros se disputarán en el Poldeportivo Sur de Envigado, o el estadio Metropolitano de Ditaires.

El escenario envigadeño tiene capacidad para 14.000 personas. Sin embargo, desde hace un tiempo carga un problema grande con la luminaria que no permite que los partidos se disputen en la noche, por lo general el horario “prime” de la televisión, en los que ponen los encuentros de Nacional y Medellín.