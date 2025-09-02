Atlético Nacional femenino se trajo un empate de Cali y este sábado buscará la final de la Liga

Atlético Nacional femenino se trajo un valioso empate de su visita al Deportivo Cali y este sábado, en el Atanasio Girardot, buscará un triunfo que le permita avanzar a la final de la Liga Femenina.
Las orientadas por Jorge Mario Barreneche, se fueron adelante en el marcador, a los 40 minutos, con el tanto de Manuela González, quien aprovechó un error en la salida de las azucareras para puntear el balón y bañar a la arquera Luisa Agudelo.
Con la victoria parcial, se fueron al descanso y en la segunda parte, aunque trataron de controlar el juego y el marcador, se vieron sorprendidas por un Cali que salió decidido a buscar el empate.