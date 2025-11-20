x

¡Atlético Nacional sin Atanasio! Junior veta otros estadios: “No vamos a dar ventajas”

Nacional no podrá jugar en el Atanasio Girardot por el concierto de J Balvin, y Junior advierte: “No vamos a dar ventajas extradeportivas” en la fecha 3 del 26 de noviembre.

  • Imágenes del último enfrentamiento entre Nacional y Junior. FOTO COLPRENSA
    Imágenes del último enfrentamiento entre Nacional y Junior. FOTO COLPRENSA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 19 minutos
bookmark

Atlético Nacional enfrenta un desafío logístico de cara a la próxima fecha de los cuadrangulares de la Liga Colombiana. El conjunto verdolaga no podrá utilizar su estadio, el Atanasio Girardot, para recibir a Junior de Barranquilla debido al montaje del concierto de J Balvin, programado para el 29 de noviembre, tres días después del partido.

Ante esta situación, Nacional evaluó varias opciones para trasladar el encuentro, considerando escenarios en Manizales, Pereira y Armenia. Sin embargo, por cuestiones logísticas y la negativa del conjunto barranquillero de jugar en estas ciudades, la opción más viable parece ser el estadio de Ditaires, en Itagüí, un escenario cercano a Medellín que permitiría mantener cierta familiaridad para el equipo local.

Mientras se define la sede, el técnico de Junior, Alfredo Arias, se pronunció sobre la situación y dejó claro que su equipo no dará ventajas extradeportivas.

“Hay un principio en las definiciones de partidos que es el de no tener ventajas extradeportivas. Atlético Nacional tiene su sede en Medellín, nosotros queremos jugar el partido en su sede. ¿No se puede hacer? Lo entendemos, pero Nacional entrena a 2.000 metros, entrena en Guarne, entonces no le voy a dar ventaja, pretendo que no se la dé nadie, pero yo menos. Vamos donde tengamos que ir, pero que sea sin ventajas extradeportivas”, afirmó Arias.

El compromiso entre Atlético Nacional y Junior está programado para el 26 de noviembre a las 8:30 p.m., y será un encuentro clave en la definición de los cuadrangulares. La decisión final sobre la sede se tomará en los próximos días, aunque el estadio de Ditaires se perfila como la alternativa más segura para garantizar que el partido se dispute con normalidad.

Para Atlético Nacional, este escenario representa tener a su hinchada más cerca y no desplazarse lejos de su ciudad.

